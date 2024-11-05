Şaban Döğen’i rahmetle anıyoruz

4 KASIM 2009’DA HAKK’IN RAHMETİNE KAVUŞAN YAZARIMIZ ŞABAN DÖĞEN’İ VEFAT YIL DÖNÜMÜNDE RAHMETLE YAD EDİYORUZ.

Bir Şaban Döğen geçti bu dünyadan Ömrünü Risale-i Nur hizmetinde geçirmiş, gazetemiz yazarlarından Şaban Döğen’i vefat yıl dönümünde rahmetle yad ediyoruz. Şaban Döğen 1974 yılında Yeni Asya’da başladığı yazarlık hayatını, 4 Kasım 2009’da, Yeni Asya yazarı olarak noktaladı. Şaban Döğen, ani rahatsızlığı dolayısıyla 29 Ekim 2009 tarihinde İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji Koroner Bakım servisine yatırılmış, yoğun bakımda yaklaşık 1 hafta kaldıktan sonra aniden fenalaşması üzerine 4 Kasım sabaha karşı 01.35’de Hakk’ın rahmetine kavuşmuştu. Doktorları, vefat sebebini “aort damarı yırtılması” olarak açıklamıştı. Cenazesi 5 Kasım 2009’da memleketi Kargı’da kılınan ikindi namazını müteakip defnedilmişti. Şaban Döğen kimdir? 1952 yılında Çorum’un Kargı ilçesinde doğdu. Ortaokulu ilçesinde, İmam-Hatip Lisesini Çorum’da bitirdi. 1974’te Erzurum Yüksek İslâm Enstitüsü’nden mezun oldu. Beş yıl Sarıkamış Vaizliği yaptıktan sonra Millî Eğitim Bakanlığına geçti. Yurdun değişik yerlerinde ortaöğretimde Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi öğretmenliği yapan Döğen, 1996’da emekli oldu. İlk eseri “Kur’ân’dan Tekniğe” adıyla yayınlanan Döğen’in Yeni Asya’da neşredilen eserleri şunlar: Kur’ân-ı Kerîm ve Türkçe Açıklamalı Meali (heyet), Câmiü’s-Sağîr Muhtasarı, Tercüme ve Şerhi (Komisyon, 3 cilt); Dinimi Öğreniyorum, Müslüman İlim Öncüleri Ansiklopedisi (2cilt), Kur’ân’dan Tekniğe, Kur’ân’dan İcadlara, Kur’ân’dan Kâinata, Hayat Ne Güzel, Gençliğe Mesaj, Huzura Koşmak, Risâle-i Nur ve Tarikat.

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