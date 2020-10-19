"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 EKİM 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Sağlık Bakanlığı'ndan ''dolandırıcılık'' uyarısı

19 Ekim 2020, Pazartesi 10:57
Sağlık Bakanlığı'nın Twitter adresinden yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığına aitmiş izlenimi verilen sahte bir telefon uygulaması kullanılarak vatandaşların dolandırılmaya çalışıldığının tespit edildiği belirtildi.

Vatandaşlara, "sahte web sitelerine ve bağlantılara tıklamayın, dijital güvenliğinizi tehlikeye atmayın." uyarısında bulunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dolandırıcılar her aileye 3 bin lira pandemi desteği ödemesinde bulunulacağı vaadiyle kişilere kısa mesaj göndermektedir. T.C. Sağlık Bakanlığının vatandaşlara maddi destek verme yönünde görevi ve çalışması bulunmamaktadır. Resmi kaynağı olmayan 'edevlet-pandemidestekdetay.com', 'trkisalt.com/pandemidestek' gibi yanıltıcı isimli web sitelerine ve bu sitelerde yer alan uygulamalara itibar etmeyiniz. Bilgiye resmi kaynaklardan ulaşın, doğru bilginin yayılmasına destek olun."

AA

Okunma Sayısı: 532
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Uzaktan eğitimde teknoloji bağımlılığına dikkat

    Dev bütçesiyle dikkat çeken Devler Ligi başlıyor

    Vaka sayısının 1,5 milyona yaklaştığı Rusya'da son durum?

    Ermenistan, sivilleri vurmaya devam ediyor

    Ağrı dağlarında tefekkür şöleni

    Sağlık Bakanlığı'ndan ''dolandırıcılık'' uyarısı

    Başakşehir, Devler Ligi'nde Leipzig'e misafir oluyor

    13 köy daha Ermenistan işgalinden kurtarıldı

    Hutbeler yüreklerle buluşsun

    En güzel Sonbahar Rize’de yaşanır

    Köylülerden ‘JES’ dâvâları için çağrı

    Demokrasi askıda olursa ekmek de askıya çıkar

    Dünya genelinde son 24 saat

    KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Tatar'dan ilk açıklamalar

    Fenerbahçe, İzmir'den 3 puanla döndü

    'Ersin Tatar'a başarılar diliyoruz'

    KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı, Ersin Tatar oldu

    Koca: Yeni tespit edilen 1815 hastamız var

    ABD'deki ölü sayısı 224 bin 295'e yükseldi

    Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Metintaş'tan 'soğuk hava' uyarısı

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Örnek bir devlet adamı: Bilge Kral
    Mehmet KARA

    Erken seçim olur mu?
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Hadimler böyle yaparsa
    Risale-i Nur'dan

    Geniş daireler, meraklıları kendiyle meşgul eder
    Genel

    Hutbeler yüreklerle buluşsun
    Süleyman KÖSMENE

    Herkese niyet ettiğinin karşılığı vardır
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    “Bediüzzaman’da cinnet değil, dehâ vardır”
    Yeni Asya'dan Size

    İlgi ve desteğiniz için teşekkürler
    Hasan ŞEN

    Ahmed Feyzi Kul Ağabey ile hatıralarım

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.