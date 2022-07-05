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5 TEMMUZ 2022 SALI - YIL: 53

Sandık bir an önce gelmeli

05 Temmuz 2022, Salı 01:10
PARLAMENTER SİSTEME DÖNÜŞ HEDEFİYLE KURULAN 6’LI MASANIN SON BULUŞMASINDAN ÇAĞRI: SANDIK MİLLETİMİZİN ÖNÜNE GELSİN.

TEK KİŞİ VE DAR ZÜMRE TAHAKKÜMÜ

İYİ PARTİ’NİN ev sahipliğinde tekrar bir araya gelen 6 siyasî parti liderinin ortak açıklamasından: “Ülkemizin yaşadığı, 4 yıldır katlanarak artan tüm sorunların kaynağında, tek bir kişinin ve onun belirlediği dar bir zümrenin tahakkümünü esas alan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi vardır.”

SORUNLARI AŞMANIN YOLU

“Bu sorunları aşmanın yolu Cumhuriyet değerlerimize ve demokratik hukuk devleti ilkelerine sarılarak millî egemenliğimizi esas alan Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi milletimizin teveccühü ile hayata geçirmek üzere, seçim sandığının bir an evvel milletin önüne getirilmesidir.”

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Sandık bir an önce gelmeli

Yeniden bir araya gelen altı muhalefet partisi genel başkanının ortak açıklamasında, hedefin; “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi yine milletimizin teveccühü ile hayata geçirmek üzere, seçim sandığının bir an evvel milletimizin önüne getirilmesidir” denildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in davetiyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İYİ Parti Genel Merkezi’nde bir masa etrafında buluştu.

Toplantı devam ederken yapılan ortak yazılı açıklamada, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin açtığı yaraları sarabilmek, hukukun üstünlüğünü ve siyasi ahlakı yeniden tesis edebilmek için büyük bir kararlılıkla başlatılan iş birliği sürecinin beşinci toplantısının, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ev sahipliğinde gerçekleştirildiği” belirtildi.

İŞSİZLİĞİ BİTİRMEYE KARARLIYIZ

Açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi: “Genel Başkanlar olarak bizler, iktidarın ülkemizi geçen yüzyılda kalan, kapalı bir ekonomi-politik sisteme yöneltme çabalarına karşı mücadele etme kararlılığımızı bir kez daha teyit ediyoruz.

Kurallı, verimli, rekabetçi, istihdamı önceleyen bir ekonominin güvencesi olarak, yüksek enflasyon ve işsizliği bitirmeye, çiftçimizi, emekçimizi, sanayicimizi, esnafımızı, memurumuzu ve emeklimizi refaha kavuşturmaya, milletimizin hiçbir ferdini açlık sınırının altında bir asgari ücrete mahkum etmemeye kararlıyız.

Öte yandan, TBMM gündemindeki, özünde sansür niteliği taşıyan dezenformasyon yasa teklifi, siyasal ve toplumsal muhalefeti suçlu ilan ederek cezalandırmaya ve demokratik seçim ortamını zedelemeye odaklanmıştır. Dezenformasyon yasasının ertelenmesi bizi asla rehavete sürüklemeyecektir. Basın ve ifade özgürlüğünü savunma konusundaki kararlı tutumumuzu sürdüreceğiz.”

SORUNLARI AŞMANIN YOLU

Ortak açıklamada, şunlar kaydedildi: “Bu sorunları aşabilmenin yolu, siyasi iktidar ve ortaklarının tüm gündem değiştirme çabalarıyla yıpratmaya çalıştıkları Cumhuriyet değerlerimize ve demokratik hukuk devleti ilkelerine sımsıkı sarılarak milli egemenliğimizi esas alan ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi’ yine milletimizin teveccühü ile hayata geçirmek üzere, seçim sandığının bir an evvel milletimizin önüne getirilmesidir. İşte bu nedenle, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem ile hedefimiz mahkum edildikleri işsizlik ve baskı altına alınmaya çalışılan özgürlükler de dahil olmak üzere, gençlerimizin önündeki tüm engelleri kaldırıp, hayallerine kavuşabilmelerini sağlamaktır.”

Mehmet Kara - ANKARA
mkara@yeniasya.com.tr

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