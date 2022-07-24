Sansür bütün hızıyla sürüyor

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) Basın Özgürlüğü Ödülleri Töreni’nde konuşan Başkan Turgay Olcayto, günümüzde ne yazık ki örtülü-örtüsüz sansür bütün hızıyla devam ettiğini dile getirerek, “İktidar kendisini rahatsız edecek haberlerin yazılı ve görsel medyada görülmemesi için büyük çaba harcıyor. Yine halkın haber alma, habere ulaşma, bilgilenme hakkı ortadan kalkıyor. Sahada çalışan gazeteci arkadaşlarımız sık sık kolluk güçlerince tehdit ediliyor. Tartaklanıyor. Gözaltına alınıyor” dedi.

Olcayto “Biz TGC olarak ülkenin neresinde olursa olsun haber için uğraş veren, gerçeğin peşinde olan bütün meslektaşlarımızı, kimlikleri ellerinden alınmış olsa, basın kartları verilmese bile gazeteci olarak kabul ediyoruz. Onlarla dayanışma içinde olmaya devam ediyoruz” diye konuştu.TTGC Genel Sekreteri Sibel Güneş ise Türkiye’de hala 38 gazetecinin tutuklu olduğunu, 2022 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’ne göre Türkiye’nin 180 ülke içerisinde 149’uncu sırada yer aldığına dikkat çekti. Fatih Karagöz- Ankara

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