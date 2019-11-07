Saray farklı sesleri susturma yeri mi?

Karar gazetesi yazarı Hakan Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç’ın “KHK bir faciadır” ifadesi sonrası başlayan tartışmayı değerlendirdi.

Albayrak bazı isimlerin Arınç için Cumhurbaşkanlığı’nı adres göstermesine tepki gösterdi; “Cumhurbaşkanlığı, resmî görüşe aykırı görüş beyan edenleri susturma makamı mı?” dedi. Albayrak, Arınç’ın sözlerine eski AKP’li vekil Şamil Tayyar’ın “savcıları göreve çağırarak”, MHP’li vekil Cemal Enginyurt’un da “Susturulsun artık” diyerek tepki gösterdiğini hatırlattı. Albayrak “Abartmayalım” başlığıyla yayımlanan yazısında şunları kaydetti: “Arınç’a ‘Yanlış düşünüyorsunuz’ deyip doğru bildiğinizi söylemek ve konuyu onunla doğru dürüst tartışmak yerine savcıları “göreve” çağırmak yahut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “Bülent Arınç susturulsun artık” diye seslenmek nedir Allah aşkına? Ne görevi? Ne susturması? Savcılar, ifade hürriyetini engellemekle mi görevli? Cumhurbaşkanlığı, resmî görüşe aykırı görüş beyan edenleri susturma makamı mı? Daha sakin, daha serinkanlı lütfen. Abartmayalım.”

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