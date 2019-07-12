Saray KHK’larını Meclis incelesin

TBMM’de 600 milletvekilinin 691 maddeyi görüşerek 39 kanun teklifini kanunlaştırırken, tek kişinin 41 kararnameyle 1915 maddeyi hem de ‘gerekçesiz’ bir şekilde yürürlüğe soktuğuna dikkat çeken İbrahim Kaboğlu, Meclis incelemesi istedi.

Anayasa profesörü ve CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, Meclis’te Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerini İzleme ve İncelenme Komisyonu kurulması için kanun teklifi verdi. Teklifin 4 sayfalık gerekçesinde, 27. dönemde TBMM’de 600 milletvekilinin 691 maddeyi görüşerek 39 kanun teklifini kanunlaştırırken, tek kişinin 41 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle 1915 maddeyi hem de ‘gerekçesiz’ bir şekilde yürürlüğe soktuğuna dikkat çekildi. Gazete Duvar’ın haberine göre Anayasa Hukuku Profesörü Kaboğlu’nun TBMM İçtüzüğü’nde değişiklik yapılmasına dair teklifin gerekçesinde “Anayasa sistematiği bakımından, hak ve özgürlükler düzenlendikten hemen sonra, bunları koruma organı olarak TBMM yer alıyor. Sıralama, yasama, yürütme ve yargı şeklinde. Başka bir deyişle, anayasal sistematik, önce özgürlük sonra iktidar anlayışını yansıtıyor. Bu anlayış, liberal anayasacılığın belirgin özelliğidir. Bu bakımdan, TBMM’nin özgürlük mekânı olması nedeniyle kural koyma yetkilerini sahiplenmesi, sadece tarihsel misyonunun değil, anayasal sistematiğin de bir gereği olduğuyla gerekçelendirilmiş” denildi.

600 vekil 691, tek kişi 1915 madde çıkardı

Kaboğlu’nun yanı sıra 54 CHP milletvekilinin de imza verdiği teklifin 4 sayfalık gerekçesinde, 27. dönemde TBMM’de 600 milletvekilinin 691 maddeyi görüşerek 39 kanun teklifini kanunlaştırırken, tek kişinin 41 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle 1915 maddeyi hem de ‘gerekçesiz’ bir şekilde yürürlüğe soktuğuna dikkat çekildi. Yasamanın asli sahibi olan TBMM’nin belirleyici konumunun açıkça gözardı edildiği, bu nedenle kurulması öngörülen komisyonun ne kadar gerekli olduğu ifade edilen gerekçede, TBMM’nin, 600 milletvekilli ve 200 aşkın yasama uzmanıyla pekâlâ Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yapılan düzenlemeleri hukuken çerçeveleyebileceği ve Anayasa Mahkemesi’ne başvuru ile de yargısal denetim yolunu işletebileceği ifade edildi.