Saray ödeneği aşıya harcansın

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Türkiye ekonomisi uygulanan yanlış politikalar nedeni ile büyük bir kriz içerisinde olduğunu belirterek, devlet ve hükümet icapları için kullanılmak üzere Cumhurbaşkanlığı bütçesine örtülü ödeneğin azaltılarak o paranın aşı için harcanması teklifinde bulundu.

Bir yandan salgın hastalıkla başa çıkmaya çalışan milletin, bir yandan işsizlik ve enflasyonla da baş başa bırakıldığını söyleyen Hakverdi, “Birçok sektör durma noktasına gelmiştir, işletmeler teker teker kapanmakta ve hatta borç yüzünden vatandaşlarımız intihar etmektedir. Bu büyük buhran karşısında iktidar maalesef IBAN numarası paylaşmak ve acı reçete yazmak dışında bir şey yapamamıştır. Vatandaş’a ‘kemer sıkın’ denilirken iktidar lüksten ve şatafattan vazgeçmemektedir. Kamuda israf son sürat devam etmekte Cumhurbaşkanlığı’nın günlük masrafı 11 milyon TL’yi bulmaktadır. Örtülü ödenek ise milyarlarca lirayı bulmakta ve maalesef kamuoyunda bu ödeneğin doğru yerlere harcanmadığı algısı günden güne artmaktadır” dedi. Ankara – Recep Gören

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