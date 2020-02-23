Savaş varsa Meclis nerede?

CUMHURBAŞKANI ERDĞAN’IN İDLİB’DE REJİM GÜÇLERİYLE DEVAM EDEN ÇATIŞMALAR İÇİN “SAVAŞ” İFADESİNİ KULLANMASI, ANAYASADAKİ “SAVAŞ İLANI YETKİSİ TBMM’YE AİTTİR” MADDESİNİ GÜNDEME GETİRDİ.

“Yoğun bir savaş devam ediyor”

İdlib’dekİ son gelişmelerle ilgili olarak gazetecilerin sorularını cevaplandıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TSK ile rejim güçleri arasında devam eden çatışmalar için “Yoğun bir, şu anda ben buna savaş diyebilirim, orada devam ediyor” ifadesini kullanmıştı.

Anayasaya göre tartışılması lazım

Bu ifadenin, “milletlerarası hukukun meşru saydığı hallerde savaş hali ilanına, TSK'nin yabancı ülkelere gönderilmesine veya yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunmasına izin verme yetkisi Meclisindir” diyen anayasa m. 92/F maddesine göre tartışılması gerekiyor.

İdlib batağından uzlaşmayla çıkılır