"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 ŞUBAT 2020 PAZAR - YIL: 51

İdlib batağından uzlaşmayla çıkılır

23 Şubat 2020, Pazar
Rusya uzmanı Aydın Sezer, “İdlib’in çözümü Türkiye açısından geleneksel politikalarını riske atmamak adına uzlaşma zorunluluğundan geçiyor” dedi.

Rusya uzmanı Aydın Sezer, Astana ve Soçi süreçlerini, bu süreçlerde tarafların mutabakatlara yükledikleri anlamları, Suriye’yi gelecekte neyin beklediğini ve Rusya ile Türkiye arasında anlaşma koşullarının ne olduğunu anlattı. Türkiye’nin sivil göçle ilgili hassasiyetleri ne kadar meşru olsa da Astana zirveleri ve liderler zirvelerinde kâğıda dökülmemesinin diplomatik hata olduğunu söyleyen Sezer, Rusya’nın en önemli dış politika yapıcılarından biri olan, hem önemli bir araştırma merkezinin başında, üniversitede kürsüsü olan hem de dış politika karar alım sürecinin içinde bulunan Vitali Naomkin, iki gün önce şunları söyledi: “Biz, Türkiye’nin sivil göçle ilgili hassasiyetlerini anlayışla karşılayabiliriz, ama Türkiye de bu sivil göçün Türkiye’nin kendi başarısızlığı nedeniyle oluştuğu gerçeğini kabul etmeli.’ Bu, herhangi bir kişi değil, sistemin bir adamı” ifadelerini kullandı.

Çekilmelerini beklemek gerçekçi olmaz

Gazete Duvar’ın haberine göre, Sezer, tek çarenin uzlaşma olduğunu belirterek şöyle konuştu: “Bu saatten sonra yapılacak şey, bu sivil göçün Suriye sınırları içerisinde Türkiye’ye yakın bir yerde durdurulması, sivillerin barınması ve korunması konusunda bir alan ve saha açılabilir. Birincisi bu. İkincisi, bu sahanın büyüklüğüyle ilgili tartışma yapılıyor olabilir. Tabii bunun hemen arkasından bir Afrin ve Fırat Kalkanı bağlantısı da gelecek. O nedenle Türkiye ve Rusya’nın artık sona doğru yaklaştıkça kendi ajandalarının ötesinde kendilerine daha fazla yük ya da sorun çıkarmasını önlemek adına pozisyonlarından geri adım atmaları gerekiyor. Esad güçlerinin 10 gün önceki konumlarına çekilmelerini beklemek, bence gerçekçi olmaz ama buna karşın Türkiye sınırında çok dar bir alanda bunları iskana zorlamak da gerçekçi bir adım olamaz. Dolayısıyla tek çare uzlaşmak, yani İdlib’in çözümü Türkiye açısından geleneksel politikalarını riske atmamak adına uzlaşma zorunluluğundan geçiyor.”

Beklenmeyen sonuçlar doğabilir

Sezer sözlerini şu şekilde tamamladı: “Şöyle bir tehlike ve tehdit var: Şimdi Suriye’nin genel anlamda yeniden imarı için yaklaşık 600-700 milyar dolar para gerekiyor. Böyle bir para dünyanın hiçbir yerinde yok. Bundan sonra o para miktarına katkıda bulunacak ülkelerin de söz sahibi olabileceği bir sürece evriliyoruz. Burada Türkiye’yi bekleyen hem bir pozitif hem de negatif bir boyut var. Pozitif boyut, Batı ile ABD ve AB ile ilişkilerini dengeleyerek nasıl başarır çok ayrı bir soru işareti, -ki ben çok başarılı olacağını zannetmiyorum- ama bu defa da onların parası ya finansal katkısı üzerinden ilave bir yer kapma fırsatı olabilir. Muhtemel kötü gelişme ise S. Arabistan ya da BAE ile Arap Birliği’nin Esad’ın geleceğiyle ilgili konularda Türkiye’nin önünü kesecek çabaları, Türkiye’yi bir başka ciddi bir tehlike ve riskle karşı karşıya bırakıyor. Dolayısıyla Türkiye’nin İdlib batağından kurtulmasının yolu bence uzlaşmadan geçiyor. Sayın Cumhurbaşkanı’nın dediği gibi bir savaş ihtimali ortaya çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum ama böyle bir savaş çıkarsa sadece İdlib ya da sadece Suriye ile sınırlı kalacak bir savaş olmaz. Bu aynı zamanda Türkiye’deki siyasetin yeniden yapılanmasıyla da ilgili olup çok daha beklenmeyen sonuçlara evrilebilir.”

Etiketler: İdlib, batak, uzlaşma
Okunma Sayısı: 166
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İdlib batağından uzlaşmayla çıkılır

    Demokrat geleneği özledik

    Virüs kapıya dayandı

    İnsan sağlığının en büyük tehdidi: Sigara

    İran'da eğitime 'virüs' engeli

    Ahmet’in annesinin yurt dışı yasağı kalktı

    İtalya'da virüs endişesi: Futbol maçı iptal edildi

    Devlet kinle yönetilemez

    'Günde bin kişi İYİ Partiye üye oluyor'

    51. yıl coşkusu Gazetemizdeki programımızla devam etti

    Elazığ’da 920 bina yıkıldı

    Almanya'da halk, ırkçılık ve teröre karşı yürüyecek

    BAE'de koronavirüs korkusu: 2 kişide daha tespit edildi

    Kuzey Kıbrıs'ta koronavirüs endişesi

    İdlib'de bir askerimiz şehit oldu

    Davutoğlu'ndan gündeme dair açıklamalar

    Libya: Cenevre'ye gitmeyeceğiz

    Merkel ve Macron: Ateşkes sağlanmalı

    Benzine zam geliyor

    'Türkiye'nin Suriye ve Libya politikaları macera değildir'

    En Çok Okunanlar

    Zeynep ÇAKIR

    Afakanlar bastı
    Cevat ÇAKIR

    Dizelin saltanatı yıkılırken
    Genel

    Virüs kapıya dayandı
    Ahmet BATTAL

    Anlamak istiyoruz ey TCMB, BDDK ve TKBB
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    51. yıla böyle girdik
    Mehmet KARA

    Unutulan “asıl” gündemler
    Risale-i Nur'dan

    Kur’ân kalesine gir ve kurtul
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Demokrat geleneği özledik
    Genel

    İdlib batağından uzlaşmayla çıkılır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.