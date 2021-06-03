'Sebep ekonomi olsa ülkenin yarısı intihar eder'

Mersin’in merkez ilçelerinden Akdeniz’in, AKP’li Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, ekonomik nedenle bir inşaat işçisinin intiharını değerlendirirken, “Türkiye’de ilk kez intihar olmuyor. Ekonomiyle alâkalı intihar olmaz. O zaman ülkenin yarısı intihar etsin” dedi.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen ise AKP’li Başkan Gültak’a sert tepki gösterdi. Antmen konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şu görüşlere yer verdi: “Türkiye AKP’den önce Avrupa ülkeleriyle kıyaslanıyordu, şimdi ise Afrika’nın aç kabileleriyle kıyaslanıyor! AKP iktidarında her gün bir vatandaş işsizlikten ve yoksulluktan intihar ediyor. Saraylarda yaşayıp lüks içinde gezerken gözleri sadece besledikleri 5’li çeteyi görüyor. Ölenleri görmüyor. AKP bir açlık can güvenliği sorunu haline gelmiştir.”

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