'Seçim millet istediği zaman olur'

İYİ Partili Lütfü Türkkan, “Şimdi küçük ortak ‘erken seçim istemek ihanettir’ demiş. 2018’de seçimi kim istedi? 2002’de erken seçimi kim istedi? İhanet miydi onlar? Seçim milletin istediği zaman olur” dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, erken seçim çağrılarını yinelerken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bu konudaki tepkisine de cevap verdi. Meclis’te basın toplantısı düzenleyen Türkkan, halkın nefes alamadığını, evine ekmek götüremeyen babaların olduğunu, fırınlarda askıda ekmeklerin dolduğu gibi boşaldığını söyledi ve “Hani bu ucube sisteme geçince kimse yatağa aç girmeyecekti?” dedi.

Demokrasiden kaçmak diktatörlüktür

Türkkan şöyle devam etti: “İnsanlar açlıktan yatağa bile giremiyor. Hani dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girecektik? İlk 20’ye düştük. 2013 yılında kişi başı gelir 12 bin 600 dolar seviyesine çıktı. Şimdi 8 bin 600 dolara kadar indi. Dolar daha da arttı. Türk milleti daha da fakirleşti. Gelin milletin önüne sandığı koyun. Bu millet sizden hesap sormak istiyor. Şimdi küçük ortak ‘erken seçim istemek ihanettir’ demiş. 2018’de seçimi kim istedi? 2002’de erken seçimi kim istedi? İhanet miydi onlar? Kendisi ihanet olarak değerlendirebilir ama bana göre değil. Seçim milletin istediği zaman olur. Anayasa’da belirtilen zamanın dışında, ihtiyaç duyulduğunda milletin önüne sandığı koymak demokrasinin erdemlerindendir. Demokrasiden kaçmak başka bir şeydir. Demokrasiden kaçmak diktatörlüktür. Seçim en meşru haktır, biz de istemeye devam edeceğiz. Erken seçimi bir an önce yapın. Bunu da ihanet diyerek savsaklayıp yorgan altına saklamayın.”