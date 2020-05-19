Şehide duâ

Hakkari’de görevli olduğu üs bölgesinde keşif ve gözetleme sırasında başına isabet eden şarapnel parçası sebebiyle kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Halil Çakır’ın cenazesi, memleketi Adana’nın Aladağ ilçesinde toprağa verildi.

Gezgin Tepe Üs Bölgesi’nin doğusunda 12 Mayıs’ta keşif, gözetleme faaliyetini yürütürken şarapnel parçasının başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Çakır, tedavi altına alındığı Hakkâri Devlet Hastanesinde şehit oldu. Şehit Çakır’ın (24), Türk Bayrağına sarılı tabutunu taşıyan uçak, Adana Havalimanı’na indi. Buradan alınan şehidin cenazesi, kara yoluyla Aladağ ilçesinde Gökçe Mahallesi’ndeki babaevine getirilerek helallik alındıktan sonra mahalle mezarlığına götürüldü. İl Müftüsü Hasan Çınar’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Çakır’ın cenazesi defnedildi. AA

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