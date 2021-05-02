Şehit asker duâlarla uğurlandı

Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Şimşek Harekâtı’nda ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan için Hakkâri’de tören gerçekleştirildi.

Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri uygulanarak düzenlenen törende, şehit Asan’ın Türk Bayrağına sarılı tabutu alana getirildi. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu, duâ edildi. Tören mangası tarafından ambulansa konularak Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı’na götürülen şehit Asan’ın naaşı, buradan memleketi Kütahya’ya uğurlandı. AA

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