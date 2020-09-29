Şehit asker duâlarla

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerce tuzaklanan mühimmatın patlaması sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serdar Temelli, memleketi Mardin’de ebedi yolculuğuna uğurlandı.

Hakkâri’de düzenlenen törenin ardından şehit Serdar Temelli’nin (23) Türk Bayrağına sarılı tabutu, helikopterle Derik ilçesi Kırsal Bozbayır Mahallesi’ne getirildi. Burada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri uygulanarak gerçekleştirilen törende, şehidin cenazesi katafalka konuldu, öz geçmişi okundu. İl Müftüsü Ali Hayri Çelik’in okuduğu duânın ardından şehidin cenazesi, helâllik alınarak aile mezarlığında toprağa verildi. AA

Okunma Sayısı: 135

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.