Şehit Diplomatın naaşı Türkiye'ye getirildi

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Erbil'de düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan Başkonsolosluk görevlisinin cenazesi Erbil'den uçakla Türkiye'ye getirildi.

Çavuşoğlu'ndan Erbil'deki saldırıyla ilgili açıklama Erbil'deki saldırıya Türkiye'den ve dünyadan tepki yağıyor Şehit diplomatın saldırı sonrası kaldırıldığı Erbil Rizgari Hastanesi'nde otopsi işlemlerinin tamamlandığı belirtildi. Irak'ın Erbil kentinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli bir diplomat şehit olmuş, saldırıda bir Irak vatandaşının vefat ettiği bildirilmişti. AA

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