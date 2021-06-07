Şehit Samet Şeker dualarla ebediyete uğurlanıyor

Pençe-Yıldırım Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyinde şehit olan Piyade Jandarma Uzman Çavuş Samet Şeker'in cenazesi askeri uçakla memleketi Samsun'a getirildi.

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri uygulanarak gerçekleştirilen askeri törende şehit Samet Şeker'in Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirildi. Şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi.

Silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınan şehidin naaşı, helikoptere konuldu.

Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na götürülen Şeker'in cenazesi, buradan memleketi Samsun'a uğurlanacak.

Törene, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar, Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Kurmay Aybay Özkan Şenol, Adalet Komisyonu Başkanı Tuğrul Durmaz, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile asker ve polisler katıldı.

Şehit Samet Şeker'in cenazesi memleketi Samsun'a getirildi

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından gönderilen şehidin cenazesi, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda, yakınları ile Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Milletvekili Orhan Kırcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İbrahim Güven, askeri ve mülki erkan tarafından karşılandı.

Vali Dağlı, şehidin babası Nurettin Şeker'e başsağlığında bulundu. Şehit Piyade Jandarma Uzman Çavuş Samet Şeker'in cenazesi uçaktan indirildiği sırada yakınları gözyaşı döktü.

Askerlerin omuzlarında bir süre taşınan şehidin naaşı cenaze nakil aracına konuldu.

Anne Münevver Şeker, oğlunun tabutuna sarılarak, "Oğlum ağlamayacaktım ama dayanamadım. Sana kurban olurum." diye ağıt yaktı.

Şehidin bir ay sonra evlilik hazırlığı yaptığı nişanlısı Nidanur Dursun da tabuta sarılarak ağladı.

Törenin ardından şehidin naaşı, defnedileceği Bafra ilçesine götürüldü.