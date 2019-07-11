Şehit Savcı Kiraz'ın davasında karar açıklandı

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın öldürülmesi davasında karar çıktı. 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET Sanıklar Mustafa Koçak ve Murat Canım "Cebir ve şiddet kullanarak anasayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet cezası ve diğer suçlardan da toplam 39 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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