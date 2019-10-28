"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 EKİM 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Şehit Türkel ebediyete uğurlandı

28 Ekim 2019, Pazartesi 11:40
Barış Pınarı Harekat alanı Rasulayn bölgesinde YPG/PKK'lı teröristlerce yapılan saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Erdoğan Türkel'in cenazesi, memleketi Adana'da ebedi yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Türkel'in, cenazesi babaevinde helallik alınmasının ardından Yüreğir ilçesi Yakapınar Mahallesi Mezarlığı'na getirildi.

Şehidin yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı da şehidin yakınlarına başsağlığı diledi.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın, şehidin babası Bülent Türkel'in elini tören boyunca bırakmadığı gözlendi.

İl Müftüsü Hasan Çınar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı bir süre omuzlarda taşınarak törenin düzenlendiği mezarlıkta toprağa verildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

AA

Okunma Sayısı: 224
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Terörist Ferhat Abdi Şahin’in iadesine ilişkin girişimde bulunuldu

    Bağdadi'nin öldürüldüğü iddia edilen yer havadan görüntülendi

    İnme tedavisinde yeni dönem

    Van'ın gururu oldular

    Brexit'e ilişkin yeni tarih kabul edildi

    ABD, Suriye'deki petrol sahalarına odaklandı

    Şanlıurfa, Mardin ve Şırnak'ın sınır bölgelerinde eğitim yeniden başladı

    Şehit Türkel ebediyete uğurlandı

    Rasulayn bölgesinde ağır yaralanan asker şehit oldu

    Irak'ta son 3 günde 74 kişi öldü

    Prof. Dr. Kılıçoğlu: Yargı bağımsızlığı yok ki güçlendirilsin

    İngiltere'de 'evsiz' ölümleri son 7 yılın en yüksek seviyeye ulaştı

    Şiddetin artarak devam ettiği Irak'ta son durum?

    Rüzgâr enerjisine yatırım artacak

    Beş asırdır rahmetle anılıyor

    MSB: ABD'nin son operasyonunda müttefiklik ruhuna uygun davranıldı

    Trafik sıkışıklığına karşı ‘örnek’ karıncalar

    Irak'ta 4 milletvekili istifa etti

    Beşiktaş'ı lige yeniden bağlayan derbi galibiyeti

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Prof. Dr. Kılıçoğlu: Yargı bağımsızlığı yok ki güçlendirilsin
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Ehl-i ilmin imanını kurtaran eser: Beşinci Şuâ
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Bedîüzzamân’ın Hayâtı’ndan Tesbitler - 2
    Feyzullah ERGÜN

    Kolesterol ile barışmak - 1
    Genel

    Trafik sıkışıklığına karşı ‘örnek’ karıncalar
    Genel

    Beş asırdır rahmetle anılıyor
    M. Said ZEKİ

    “Muhakkak ki, insan azgınlaşır”
    Risale-i Nur'dan

    İbadetin ruhu ihlâstır
    Rüstem GARZANLI

    İslâm’da adalet

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.