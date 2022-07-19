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19 TEMMUZ 2022 SALI - YIL: 53

Şehit Uzman Çavuş Mustafa Bozkurt dualarla ebediyete uğurlandı

19 Temmuz 2022, Salı 16:50
Van'ın Çatak ilçesi kırsalında daha önce yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Bozkurt'un cenazesi, memleketi Kayseri'de defnedildi.

Kayseri Devlet Hastanesi morgundan alınan Şehit Bozkurt'un (43) naaşı, Mithatpaşa Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü. Helallik alınmasının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze aracıyla Kalem Kırdı Camisi'ne getirildi.

Buradaki törene, şehidin eşi Tuğba, çocukları Atakan, Alper ve Elif, babası Mehmet, annesi Nefika, kardeşi Keziban Bozkurt ve yakınları, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Halis Zafer Koç, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, askeri ve mülki erkan, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Törende şehidin ailesi ve yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin kızı Elif, tabuta sarılırken babasına ait tespihi de elinden düşürmedi.

Şehidin naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Kartal Şehitliği'nde defnedildi.

AA

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