"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 KASIM 2019 CUMA - YIL: 50

Şehitler dualarla

01 Kasım 2019, Cuma 14:25
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Veteriner Uzman Çavuş İsmail Sarıcan’ın cenazesi, memleketi Hatay’a gönderildi .

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Veteriner Uzman Çavuş İsmail Sarıcan’ın cenazesi, düzenlenen uğurlama merasimiyle memleketi Hatay’a uğurlandı.

Şehit Sarıkaya’nın Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan cenazesi, Şanlıurfa GAP Havalimanı'na getirildi.

Şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askerler tarafından omuzlanarak helikoptere konuldu ve memleketi Hatay’a gönderildi.

Törene, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi, Şanlıurfa Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Yavuz ile kurum amirleri ve askeri yetkililer katıldı.

Şehit Sarıcan'ın evli ve biri çocuk babası olduğu öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde daha önce teröristler tarafından yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu 1 askerin şehit olduğu, 6 askerin yaralandığı bildirilmişti.

AA

Okunma Sayısı: 43
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    YÖKDİL 41 ilde uygulanacak

    Şehitler dualarla

    Yunanistan'da yeni göçmen yasası onaylandı

    Yeni Delhi'de 'hava kirliliği' alarmı: Öğrencilere maske dağıtıldı

    Fırat'ın doğusunda Rusya ile ortak kara devriyesi başladı

    Dikkat: Marmara'da sıcaklıklar hissedilir şekilde azalacak!

    Kış şartlarına şimdiden hazırlanın

    MSB: Harekat bölgesinde 1 asker şehit oldu, 6 asker yaralandı

    Şili'deki protestolarda ölü sayısı 23'e yükseldi

    Demokrasi istedi istifası istendi

    ABD, Suriye'nin kuzeyine yeniden birlik gönderdi

    'Rasulayn'da ele geçirilen rejim unsurları teslim edildi'

    Somalı işçiler tazminatlarını istiyor

    Cenab-ı Hakk'ın rahmetine uğurladığımız Hafız Taha Hoca'nın ifadeleriyle Bediüzzaman

    168 bin yabancı, ülkemizden mülk edindi

    Trump, İngiltere İşçi Partisi liderini eleştirdi

    'ABD İspanya'ya yaptırım uygulayacak' iddiası

    Tahliye olan Erdem'den ilk açıklama

    Boris Johnson'dan flaş seçim vaadi

    En Çok Okunanlar

    Faruk ÇAKIR

    KHK kıyımı
    Genel

    Demokrasi istedi istifası istendi
    Ali HAKKOYMAZ

    Said Nursî, karıncalar, cumhuriyet
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    13 yıl önce yazılan bir soykırım yazısı
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Şarkın mühim âlimlerinden Tillo’lu Hafız Taha Hoca’nın ardından
    Süleyman KÖSMENE

    Boynuzlu koçla boynuzsuz koçun muhakemesi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Boğazlar ve siyasî darboğazlar
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tillo’nun Hafız Taha’sı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.