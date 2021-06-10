Siirt'te üs bölgesine terör saldırısı: 1 güvenlik korucusu şehit oldu

Siirt'in Pervari ilçesinde PKK'lı teröristlerin üs bölgesine uzun namlulu silahlarla saldırısı sonucu 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 1 güvenlik korucusu yaralandı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Pervari İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Doğan köyü Değirmentaşı Üs Bölgesi'ne PKK'lı teröristlerce uzun namlulu silahlarla saldırıda bulunuldu. Saldırıda, üs gölgesinde görevli güvenlik korucusu Mehmet Babat şehit düştü, güvenlik korucusu Sıddık Bulut yaralandı. Şehit Babat'ın cenazesi ile yaralı güvenlik korucusu Bulut, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Bölgede teröristlere yönelik operasyon sürüyor. AA

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