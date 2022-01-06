"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 OCAK 2022 CUMA - YIL: 52

Şimdiden 40’ı buldu... Yüzde 55’e çıkar!

06 Ocak 2022, Perşembe 19:00
Yüzde 55’e çıkar

JP Morgan yayımladığı bir araştırma raporunda, heterodoks politika yapıcıların görüşlerinin, önden yüklemeli ve erken yapılan faiz indirimlerinin, enflasyon beklentilerindeki bozulmanın ve kurdaki değer kaybının Aralık ayında enflasyonda keskin bir yükselişe sebep olduğunu belirtti. BloombergHT’nin aktardığına göre aralık ayındaki sürpriz enflasyondan sonra 2022 ve 2023 için enflasyon beklentilerini revize ettiklerini belirten banka, mayıs ayında enflasyonun yüzde 55 seviyesine ulaşmasını ve kasım ayına kadar yüzde 50 civarında seyredeceğini öngördü.

Haber Merkezi

***

Şimdiden 40’ı buldu

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, yılbaşıyla birlikte gelen zamlara ilişkin olarak “Elektrik, doğal gaz, akaryakıt ve sigara zamları Ocak ayı enflasyonuna doğrudan 5 puanlık etkide bulundu. Yıllık TÜFE artışı daha şimdiden yüzde 40’a ulaştı” dedi. Aktaş, söz konusu kalemlerde yapılan zamları hatırlattı.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 246
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Demokrasi mi, Türk Baas’ı mı?

    Basın kartı gaspına bir durdurma daha

    ‘Diyanet’in çocuklara Kur’ân öğretmesi kadar doğal bir şey yok’

    Yerleşim yeri inşa zulmü durmuyor

    Hava kirliliği alarm veriyor

    Salgın en çok çocukları vuruyor

    Ghebreyesus: Omicron tsunami etkisi oluşturuyor

    Son 24 saatteki vaka sayısı 68 bini geçti

    Enflasyon niye çıkıyor, faiz niye düşmüyor?

    Fatura kurnazlığı mahkemede

    Biden: Böyle bir sahne İç Savaş zamanında bile görülmemişti

    'Mecburi olmayan ziyaretlerden ve görüşmelerden kaçınalım'

    Şimdiden 40’ı buldu... Yüzde 55’e çıkar!

    Çocuklarda miyopluk oranı artıyor

    Bu politikalarla enflasyon inmez

    İngiltere'de kuş gribinin insana geçtiği bir vaka tespit edildi

    2500 TL simit çaya bile yetmez

    50 ilde kimlik kartına e-İmza'nın yüklenmesine başlanacak

    İsrail'in Batı Şeria'daki gözaltıları devam ediyor

    'Tsunami'ye dönüşen Omicron varyantı, Avrupa'yı alarma geçirdi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Saraydaki “F...” raporu
    Ahmet BATTAL

    Muhalefet nezaketi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Osman ZENGİN

    Zamlardan sonra gel de Demirel’i arama
    Şükrü BULUT

    Papa Fransiskus, Klaus Schwab ve Dom Helder Camara…
    Cevher İLHAN

    “Belki tutar!” komplosu
    Süleyman KÖSMENE

    Hz. İbrahim’in (as) oğlunu kesme emrine itaati
    İbrahim ERSOYLU

    Demokratlar ile hâkim siyasîlerin vizyon farkı
    Faruk ÇAKIR

    İBB’ye teklifler ve talepler
    M. Latif SALİHOĞLU

    Yenilik adımlarının bedeli (5)

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.