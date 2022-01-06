Şimdiden 40’ı buldu... Yüzde 55’e çıkar!

Yüzde 55’e çıkar

JP Morgan yayımladığı bir araştırma raporunda, heterodoks politika yapıcıların görüşlerinin, önden yüklemeli ve erken yapılan faiz indirimlerinin, enflasyon beklentilerindeki bozulmanın ve kurdaki değer kaybının Aralık ayında enflasyonda keskin bir yükselişe sebep olduğunu belirtti. BloombergHT’nin aktardığına göre aralık ayındaki sürpriz enflasyondan sonra 2022 ve 2023 için enflasyon beklentilerini revize ettiklerini belirten banka, mayıs ayında enflasyonun yüzde 55 seviyesine ulaşmasını ve kasım ayına kadar yüzde 50 civarında seyredeceğini öngördü. Haber Merkezi *** Şimdiden 40’ı buldu Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, yılbaşıyla birlikte gelen zamlara ilişkin olarak “Elektrik, doğal gaz, akaryakıt ve sigara zamları Ocak ayı enflasyonuna doğrudan 5 puanlık etkide bulundu. Yıllık TÜFE artışı daha şimdiden yüzde 40’a ulaştı” dedi. Aktaş, söz konusu kalemlerde yapılan zamları hatırlattı. Haber Merkezi

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