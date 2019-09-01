Sınırda can pazarı

Son aylarda Rusya ve Esad rejiminin ortaklaşa gerçekleştirdiği İdlib harekÂtında yüzlerce sivilin ölmesi ve ölmeye devam etmesi sebebiyle Türkiye sınırına akın eden binlerce Suriyeli dünyaya çağrı yaptı: “Ya saldırıları durdurun ya da kapıları açın.”

Rusya ve Şam rejiminin İdlib saldırısının şiddetini arttırması üzerine binlerce Suriyeli Türkiye-Suriye sınıra akın etti. “Saldırılar dursun ya da sınır kapıları açılsın” talebinde bulunan göstericiler Türkiye sınırına hareket edince asker müdahale etti. Gösteriye katılan birçok Suriyeli, “Eğer bu saldırıları durduramıyorsanız sınır kapılarını açın ve Türkiye ya da Avrupa’ya gidelim” talebinde bulundu. Son aylarda Rusya ve Esad rejiminin ortaklaşa gerçekleştirdiği İdlib harekâtında saldırıların şiddetlenmesiyle birlikte yüzlerce sivil Suriyeli vefat etti bir o kadarı da yaralandı. Sivil yerleşim bölgelerine yapılan saldırıların artması üzerine birkaç ayda 1 milyona yakın İdlibli Suriye’nin Türkiye sınırına yakın bölgelerine göç etmek zorunda kaldı.

ANKARA’YA DA TEPKİ VAR

Rus ve Suriye savaş uçaklarının İdlib’e yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırmasının ardından Türkiye sınırına doğru yürüyen bir grup gösterici, Şam ve Moskova’nın yanı sıra Ankara’ya da tepki gösterdi. Türkiye’den ya sınır kapılarını açmasını ya da garantör ülke sıfatıyla Beşşar Esad yönetiminin saldırılarını durdurmasını isteyen protestocular, Şam yönetimi ve Rusya’nın yanı sıra zaman zaman da Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıtı sloganlar attı. Güvenlik güçlerince sınırdan uzaklaştırılan öfkeli kalabalık, dünya kamuoyuna “İdlib’i kurtarın”, “Bizi koruyun” gibi ifadelerle çağrıda bulundu. Bu arada, göstericiler, Türkiye’nin Rusya ile anlaşıp kendilerini yalnız bıraktığı iddiasında bulundu. Bu kapsamda özellikle sosyal medyada çok sayıda ileti paylaşıldı.

SESİMİZİ DUYURMAK İSTEDİK

Sınıra gelen ve evsiz olduklarını belirten Muhammed el Amouri isimli şahıs, “Türkiye’nin bir şeyler yapacağı konusunda hâlâ bir umudumuz var. Önceki vaatlerine rağmen, sahada hiçbir şey yapmamıştı ama umarız bu defa yapar. Bu (gösteri) bir uyarı. Eğer bizim için bir şey yapmazlarsa önce Türkiye’ye ardından da Avrupa’ya geleceğiz.” diye konuştu.

Ancak göstericilerin büyük kısmı, amaçlarının Türkiye’ye girmek olmadığını sadece seslerinin duyulmasını istediklerini dile getirdi.

Ousama Zahra isimli Türkiye sınırındaki bir başka gösterici ise, “Bugün, bu topraklarda barış içinde yaşamak isteyen insanlara karşı işlenen suçları anlatmak için sokağa çıktık. Fakat rejim uzlaşmak istemiyor, ölmemizi istiyorlar. Sessizce ölmeyeceğiz, molozların arasından yeniden yükseleceğiz. Bu topraklar bize ait ve son nefesimize kadar içinde kalacağız. Amacımız burada kaos yaratmak değil, sadece üzerimizde hissettiğimiz baskıyı anlatmaya çalışıyoruz. Dünyanın bizi duymasını istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bin 282 sivil öldürüldü

7 Eylül 2018’de imzalanan mutabakattan bu yana 945 bin 992 sivil yerini değiştirmek zorunda kaldı. Aynı süre içinde söz konusu saldırılarında 219’u kadın, 341’i çocuk olmak üzere bin 282 sivil öldü. Sivil sayısı her geçen gün artıyor. Nüfusu iç göçlerle birlikte 4 milyona yaklaşan İdlib’e yönelik gerçekleştirilen askeri operasyonun genişletilmesinin şehirde çok ciddî bir insanî krizi beraberinde getirmesinden korkuluyor.

Hatay Valiliği’ açıklama yaptı

Hatay Valiliği’nin sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamada, “Sosyal medyada provakatif bazı paylaşımlar yapıldığı görülmektedir. Rejimin saldırılarını protesto amacıyla gösteriler Suriye tarafında düzenlenmiştir. Tahrik amaçlı paylaşımlara itibar edilmemelidir” denildi.

İdlib’de ateşkes

Rusya’nın havadan verdiği destekle Mayıs ayında başlattığı İdlib operasyonunda Han Şeyhun gibi stratejik noktaları ele geçiren Suriye Ordusu, dün de El Huveyn, El Kebir, Tel Ğubar, El Sikkiyyat, El Temania, Tel Kürdi, Tel el Seyyid Ali, Tel el Seyyid Cafer, Batı ve Doğu Temania Çiftlikleri’nde kontrolü sağladı. Bu gelişmelerin ardından Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı Suriye’deki Karşıt Tarafları Uzlaştırma ve Göçmenleri İzleme Merkezi, Şam yönetiminin dünden başlayarak ateşkes ilân ettiğini açıkladı.