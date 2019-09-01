"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 EYLÜL 2019 PAZAR - YIL: 50

Sınırda can pazarı

01 Eylül 2019, Pazar
Son aylarda Rusya ve Esad rejiminin ortaklaşa gerçekleştirdiği İdlib harekÂtında yüzlerce sivilin ölmesi ve ölmeye devam etmesi sebebiyle Türkiye sınırına akın eden binlerce Suriyeli dünyaya çağrı yaptı: “Ya saldırıları durdurun ya da kapıları açın.”

Rusya ve Şam rejiminin İdlib saldırısının şiddetini arttırması üzerine binlerce Suriyeli Türkiye-Suriye sınıra akın etti. “Saldırılar dursun ya da sınır kapıları açılsın” talebinde bulunan göstericiler Türkiye sınırına hareket edince asker müdahale etti. Gösteriye katılan birçok Suriyeli, “Eğer bu saldırıları durduramıyorsanız sınır kapılarını açın ve Türkiye ya da Avrupa’ya gidelim” talebinde bulundu. Son aylarda Rusya ve Esad rejiminin ortaklaşa gerçekleştirdiği İdlib harekâtında saldırıların şiddetlenmesiyle birlikte yüzlerce sivil Suriyeli vefat etti bir o kadarı da yaralandı. Sivil yerleşim bölgelerine yapılan saldırıların artması üzerine birkaç ayda 1 milyona yakın İdlibli Suriye’nin Türkiye sınırına yakın bölgelerine göç etmek zorunda kaldı.

ANKARA’YA DA TEPKİ VAR

Rus ve Suriye savaş uçaklarının İdlib’e yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırmasının ardından Türkiye sınırına doğru yürüyen bir grup gösterici, Şam ve Moskova’nın yanı sıra Ankara’ya da tepki gösterdi. Türkiye’den ya sınır kapılarını açmasını ya da garantör ülke sıfatıyla Beşşar Esad yönetiminin saldırılarını durdurmasını isteyen protestocular, Şam yönetimi ve Rusya’nın yanı sıra zaman zaman da Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıtı sloganlar attı. Güvenlik güçlerince sınırdan uzaklaştırılan öfkeli kalabalık, dünya kamuoyuna “İdlib’i kurtarın”, “Bizi koruyun” gibi ifadelerle çağrıda bulundu. Bu arada, göstericiler, Türkiye’nin Rusya ile anlaşıp kendilerini yalnız bıraktığı iddiasında bulundu. Bu kapsamda özellikle sosyal medyada çok sayıda ileti paylaşıldı.

SESİMİZİ DUYURMAK İSTEDİK

Sınıra gelen ve evsiz olduklarını belirten Muhammed el Amouri isimli şahıs, “Türkiye’nin bir şeyler yapacağı konusunda hâlâ bir umudumuz var. Önceki vaatlerine rağmen, sahada hiçbir şey yapmamıştı ama umarız bu defa yapar. Bu (gösteri) bir uyarı. Eğer bizim için bir şey yapmazlarsa önce Türkiye’ye ardından da Avrupa’ya geleceğiz.” diye konuştu.

Ancak göstericilerin büyük kısmı, amaçlarının Türkiye’ye girmek olmadığını sadece seslerinin duyulmasını istediklerini dile getirdi. 

Ousama Zahra isimli Türkiye sınırındaki bir başka gösterici ise, “Bugün, bu topraklarda barış içinde yaşamak isteyen insanlara karşı işlenen suçları anlatmak için sokağa çıktık. Fakat rejim uzlaşmak istemiyor, ölmemizi istiyorlar. Sessizce ölmeyeceğiz, molozların arasından yeniden yükseleceğiz. Bu topraklar bize ait ve son nefesimize kadar içinde kalacağız. Amacımız burada kaos yaratmak değil, sadece üzerimizde hissettiğimiz baskıyı anlatmaya çalışıyoruz. Dünyanın bizi duymasını istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bin 282 sivil öldürüldü

7 Eylül 2018’de imzalanan mutabakattan bu yana 945 bin 992 sivil yerini değiştirmek zorunda kaldı. Aynı süre içinde söz konusu saldırılarında 219’u kadın, 341’i çocuk olmak üzere bin 282 sivil öldü. Sivil sayısı her geçen gün artıyor. Nüfusu iç göçlerle birlikte 4 milyona yaklaşan İdlib’e yönelik gerçekleştirilen askeri operasyonun genişletilmesinin şehirde çok ciddî bir insanî krizi beraberinde getirmesinden korkuluyor.

Hatay Valiliği’ açıklama yaptı

Hatay Valiliği’nin sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamada, “Sosyal medyada provakatif bazı paylaşımlar yapıldığı görülmektedir. Rejimin saldırılarını protesto amacıyla gösteriler Suriye tarafında düzenlenmiştir. Tahrik amaçlı paylaşımlara itibar edilmemelidir” denildi.

İdlib’de ateşkes

Rusya’nın havadan verdiği destekle Mayıs ayında başlattığı İdlib operasyonunda Han Şeyhun gibi stratejik noktaları ele geçiren Suriye Ordusu, dün de El Huveyn, El Kebir, Tel Ğubar, El Sikkiyyat, El Temania, Tel Kürdi, Tel el Seyyid Ali, Tel el Seyyid Cafer, Batı ve Doğu Temania Çiftlikleri’nde kontrolü sağladı. Bu gelişmelerin ardından Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı Suriye’deki Karşıt Tarafları Uzlaştırma ve Göçmenleri İzleme Merkezi, Şam yönetiminin dünden başlayarak ateşkes ilân ettiğini açıkladı.

 

Etiketler: İdlib, sınır, can pazarı, Türkiye
Okunma Sayısı: 287
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sınırda can pazarı

    ABD'den İdlib'e hava saldırısı

    Lübnan: İsrail 2006'dan bu yana yürürlükte olan angajman kurallarını ihlal etti

    Esad rejimi İdlib'de tek taraflı ilan ettiği ateşkesi bozdu

    İkinci el araçların sigortalanmasında yeni uygulama yarın başlıyor

    Yunanistan göçmenlere karşı yeni önlemler aldı

    Johnson'un parlamentoyu tatil kararı İngilizleri sokaklara döktü

    İnsan hakları gözlemevinden Yemen'in güneyinde iç savaş uyarısı

    'Güvenli bölgeyle ilgili çok fazla zamanımız yok'

    AKP, zor yoldan öğreniyor

    2 bin 500 polis adayı alımı yapılacak

    Pakistan'dan Keşmir uyarısı

    Rusya ve Türkiye Suriye'de ateşkes ihlalleri saptadı

    Hong Kong'da protestolar sürüyor

    İmamoğlu, görevden alınan belediye başkanlarıyla görüştü

    İsrail askerinin yaraladığı Filistinli şehit oldu

    Hindistan'da yaklaşık 2 milyon kişi vatandaşlıktan çıkarıldı

    'İdlib'i ele geçirme çabaları siyasi çözümü yok edebilir'

    Türkiye 159 ülkeye şeker ihraç etti

    ABD'de kasırga tehlikesi

    En Çok Okunanlar

    Mehmet KARA

    Defterler açılsın!
    Genel

    Sınırda can pazarı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Feyzullah ERGÜN

    Soğanda saklanan sırlar (2)
    Faruk ÇAKIR

    Eğitimde hangisi doğru?
    Abdil YILDIRIM

    Allah’ın bizim namazımıza ne ihtiyacı var?
    M. Said ZEKİ

    Hicret ne zaman dostum!
    Genel

    Beleş İngilizce
    Fatih Yokuş

    Selâmlaşma
    Naci TEPİR

    Gerçek tarihin öğretilmesi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.