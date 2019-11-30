"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 KASIM 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Sistem tıkandı

30 Kasım 2019, Cumartesi 00:52
İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tıkandı ve tıkanmaya da mahkûm” dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Cumhurbaşkanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşların bütçelerinin görüşmeleri gerçekleştirildi. Bütçeler üzerinde söz alan CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne ilişkin eleştirilerde bulundu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin topyekûn yetkiyi bir kişiye bağladığını öne süren Şener, bunun “sağlıklı bir yapı olmadığını” söyledi. Tek kişiye bağlı devlet erkinin yürütülmesinde her zaman problemler olacağını belirten Şener, “Artık yürütme denetlenemez hale gelmiştir. Bu Meclisin hükümeti denetleme yetkisi yok. Bu kadar yetkiyi akıllıya verirseniz delirtirsiniz. Bu kadar yetki evliyaya bile verilmez” ifadelerini kullandı.

Hızlı, ama yanlış kararlar alınıyor

İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin üzerinden geçen sürede Cumhurbaşkanı kararnamelerindeki sınırın açık ve net olmadığının görüldüğünü savundu. “Samimî duygum şudur: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tıkandı ve tıkanmaya da mahkum.” diyen Yılmaz, “Bu sistemin özü, esası, geçmişte parlamenter sistemde yaşanan sıkıntılardan dolayı hızlı karar alınamamasıydı. Şimdi gerçekten hızlı karar alınıyor, ama yanlış kararlar alınıyor” değerlendirmesini yaptı. Yılmaz, “Biz herhangi bir değişiklik yapmasak da bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kendi kendini sonlandıracak. Ancak bu sonlanmanın maliyeti erken olmazsa çok yüksek olacak” dedi.

AA

Okunma Sayısı: 321
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bu zulme sessiz kalamazsınız

    Sistem tıkandı

    Hatay’daki eğitim etkilendi

    Bu rakamlarla mı büyüyoruz?

    Gel, oku, dinle

    AYM’den OHAL kararı

    Skandalı itiraf etti

    Cuma hutbesi hakkında

    Demokrat Parti’den Türkiye Demokrasiye Geçiyor etkinliği

    İlhan Omar’a çirkin itham

    Trajedinin fotoğrafı...

    Ceren Damar Şenel davasında son durum?

    O yazı hepimizin evine yazıldı

    Sağlık Bakanlığınca 17689 sözleşmeli sağlık personeli alacak

    MEB'in 5 yıllık yol haritasında neler var?

    Ara tatiller için öğretmenlere ek ders ücreti ödenecek

    EURO 2020'de kura çekimi heyecanı

    Necef'te 18 kişi öldü, 350 kişi yaralandı

    Siyanür satışı yasaklandı

    Resmi Gazete'de yayınlandı: 16 ülkeye yeni büyükelçi atandı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Bu zulme sessiz kalamazsınız
    Genel

    Skandalı itiraf etti
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Çıkış demokrasi ittifakında
    Genel

    AYM’den OHAL kararı
    Genel

    Sistem tıkandı
    Ahmet BATTAL

    Anayasayı ihlâl suç mudur?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Ali KAYA

    Cuma hutbesi hakkında
    Ali HAKKOYMAZ

    Ceket
    Yasemin YAŞAR

    Kişilikli doktorlar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.