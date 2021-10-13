'Siyasi cinayetler işlenecek' iddiasına soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı siyasetçilerin basın organlarına yansıyan "siyasi cinayetler işlenebileceği" iddialarıyla ilgili resen soruşturma başlattı.

Başsavcılık, bazı siyasi parti yöneticilerinin "siyasi cinayetler işlenebileceği yönünde duyumlar alındığına" dair açıklamalarının basına yansıması üzerine varsa suç ve delillerin tespiti bakımından inceleme ve araştırma yapılmasına karar verdi. Basın Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülecek soruşturmaya ilgili bir başsavcı vekilinin görevlendirildiği öğrenildi. Trafik Birim Amirleri Koordinasyon Toplantısına katılarak bir konuşma yapan İçişleri Bakanı Soylu da bu tür bir istihbaratın olmadığını ifade etti. Soylu, "Ben İçişleri Bakanıyım, sordum, 'Arkadaşlar böyle bir siyasi cinayet istihbaratı var mı?' Yok" dedi. 'Siyasi cinayetler' tartışması: Siyasiler bu konuda ne dedi? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mersin'de yaptığı konuşmada 'siyasi cinayet' kaygısının olduğunu söylemişti. CHP liderinin açıklamaları sonrası DEVA partisi lideri Ali Babacan da Kılıçdaroğlu'nun kaygısının haklı olduğunu belirtmiş, İYİ Parti'den Koray Aydın, siyasi cinayetler konusunda duyumlar aldığını ifade etmişti. AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı ise siyasi cinayetler işleneceği iddiasını gündeme getirenleri, ellerindeki bilgileri savcılarla paylaşmaya davet etmişti. Euronews Türkçe

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