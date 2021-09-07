Bediüzzaman’la görüşen Son şahitlerden Prof. Dr. Zekeriya Kitapçı vefat etti.

Bir süredir hastanede tedavi gören bilim ve uygarlık tarihçisi olan Prof. Dr. Zekeriya Kitapçı Hakk’ın rahmetine kavuştu.

Prof. Dr. Zekeriya Kitapçı, 1958’li yıllarda Isparta İmam Hatip Okulu’nda okurken bir buçuk sene Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri ile aynı evde beraber kalmıştı. Bediüzzaman Hazretleri ile bir çok hatırası olan Kitapçı, Orta Çağ Türk ve İslâm tarihi alanına önemli katkılarda bulunmuştur. Uzun yıllar yurt dışında çalıştıktan sonra akademik kariyerine Konya Selçuk Üniversitesi Tarih Bölümünde devam eden Prof. Dr. Zekeriya Kitapçı Türkler ve Türklerin İslâmlaşma ve Müslümanlaşma süreçleri ile ilgili yaptığı çalışmalar ile alana önemli bir katkı sunmuştur. Kitapçı’nın cenazesi 06.09.2021 Pazartesi Konya’da Aliyenler Kabristanı’na defnedildi.