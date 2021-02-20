Sorular cevapsız kaldı! Basın kartında keyfilik yok sayıldı

FUAT OKTAY, BASIN KARTLARI İPTAL EDİLEN VE KART ALMAK İÇİN BEKLEYEN GAZETECİLERLE İLGİLİ SORULARA CEVAP VERMEDİ.

TEK ADAM KEYFîLİĞİ SÜRÜYOR

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, CHP’li Atila Sertel’in basın kartı iptal edilen ve kart almak için bekleyen gazetecilerin sayısına ilişkin sorusunu cevapsız bıraktı. Sertel, “Bu tek adam keyfî yönetiminin yansımasıdır” dedi.

İKİ YIL ÖNCE CEVAPLANMIŞTI

İKİ yıl öncesi aynı konuyla ilgili sorduğu bir sorunun Oktay tarafından cevaplandığına dikkati çeken Sertel, “2018’te verdikleri cevabı bugün veremiyorlar. Dikkat edilirse iki yıl boyunca artması gereken basın çalışanı sayısı düşmüştür” diye konuştu.

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Basın kartında keyfîlik yok sayıldı

İzmir Milletvekili Atila Sertel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından ispatlandırılması istemiyle soru önergesi hazırladı. Oktay'ın iptal edilen ve de yenilenmeyen basın kartlarıyla ilgili açıklama yapmaması dikkat çekti.

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yanıtlandırılması istemiyle soru önergesi hazırladı. Sertel’in basın kartı iptal edilen ve kart almak için bekleyen gazetecilerin sayısına ilişkin sorusuna cevap vermeyen Oktay, Türkiye’de 2020 yılı sonu itibarıyla 15 bin 148 basın kartı sahibi basın mensubu olduğunu açıkladı. İki yıl önce basın kartı sahibi gazeteci sayısı 15 bin 206 olarak açıklanırken aradan iki yıl geçmesine rağmen bu sayının 58 kişi eksilmesi dikkat çekti.

‘İPTAL EDİLEN BASIN KARTLARI GİZLENİYOR’

Çok sayıda basın kartı başvurusunun uzun süredir bekletildiğini yine çok sayıda gazetecinin kartının iptal edildiği bilgisine sahip olduklarını ifade eden Sertel, doğru bilgiye ulaşmak için soru önergesi verdiklerini ancak soruların da cevapsız bırakıldığını söyledi.

Sertel, şunları söyledi:

“Gazetecilerle ilgili 14 Aralık 2020 tarihinde basın kartları sayısına ve iptallere ilişkin bir soru önergesi verdim. Cevabı iki ay sonra geldi. Bize sadece basın kartı sayısı açıklandı. İptallere ilişkin ise iptal işlemlerinin Basın Kartı Yönetmeliği’nin 29’uncu maddesine göre yapıldığı söylendi. Oysa iki yıl önce verdiğimiz soru önergesinde daha ayrıntılı bilgilere ulaşmış, sorularımızın cevabını almıştık. Şimdi neden gizleniyor anlamak mümkün değil. Basın kartlı gazeteci sayısında normal şartlarda artış olması gerekirken iki yıl öncesine göre düşüş olması dikkat çekici. O dönemde 581 başvurunun değerlendirmede olduğu söylenmişti. Basın kartlı gazeteci sayısı iki yıl öncesine göre düştüğüne göre 581 başvuru ne olmuştur? Ya o yeni başvuruların hiçbiri olumlu sonuçlanmadı ya da daha sonra yeni iptaller yapıldı ve toplam sayı düştü. Bize bunları açıklamıyorlar. 2018’de verdikleri yanıtı şimdi vermiyorlar. Biz bu soruları sormaya devam edeceğiz. Gazetecilerin haklarını savunmaya devam edeceğiz. Milletvekillerinin soru sorma hakkını sonuna kadar kullanacağız.”