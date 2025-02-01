'Sorumlu Kültür ve Turizm Bakanlığı'

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şube Başkanı Ahmet Onur Özergene, Grand Kartal Otel yangınının birincil sorumlusunun Kültür ve Turizm Bakanlığı olduğunu belirtti.

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