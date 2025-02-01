'Sorumlu Kültür ve Turizm Bakanlığı'

01 Şubat 2025, Cumartesi
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şube Başkanı Ahmet Onur Özergene, Grand Kartal Otel yangınının birincil sorumlusunun Kültür ve Turizm Bakanlığı olduğunu belirtti.
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Özergene “İnsanlar ne yangından haberdar olabildiler, haberdar olanlar yangın merdivenlerine ulaşamadı. Ulaşsa da bir anlamı yoktu. Çünkü orası da diğer merdivenler gibi yanıyordu. Onlar zaten yanıcı maddeler. Bunların yangına çok dayanıklı olması gerekiyordu. Bunların hiçbiri yoktu. Faciaya dönüşmesi için tüm şartlar hazırdı aslında” ifadesini kullandı.
Ankara - Anka
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