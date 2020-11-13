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13 KASIM 2020 CUMA - YIL: 51

Sorumluluğunuzu sorguluyor musunuz?

13 Kasım 2020, Cuma
Niğde Milletvekili Fethi Gürer, yargının siyasallaştığı yönünde yayGın bir kanı oluştuğunu ve son dönemlerde siyasÎ iktidarın gölgesinde alınan yargı kararlarının toplumsal duyarlılığı arttırdığını söylerken, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e “Bu bağlamda sorumluluğunuzu sorguluyor musunuz?” diye sordu.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yargının siyasallaştığı yönünde yayın bir kanı oluştuğunu ve son dönemlerde siyasi iktidarın gölgesinde alınan yargı kararlarının toplumsal duyarlılığı artırdığını söyledi.  

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Adalet Bakanlığı’nın 2021 yılına ait bütçesinin görüşüldüğü toplantıda söz alarak, ülkemizde yargı alanında yaşanan sorunları sıralayan Gürer, “Siyasi baskı altında alınan yargı kararları, Baroları yönelik baskıcı tutum, cezaevlerinde yaşanan sorunlar, Adalet Bakanlığı personelinin beklentileri ve mahkeme kararına rağmen KHK ile görevlerine son verilen kamu görevlilerinin işlerine iade edilmemesiyle ortaya çıkan mağduriyetler”den bahsetti. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e “Bu bağlamda sorumluluğunuzu sorguluyor musunuz?” diye soran Gürer, hakimlerin kararına kimsenin müdahale edemeyeceğini ancak son dönemlerde alınan kararlarda siyasi iktidarın gölgesinin, oluşmasının, hukuka uygun olmayan kararlar alınmasının toplumsal duyarlılığı artırdığını belirtti.

KHK MAĞDURLARI 

Kanun Hükmünde Kararnameyle işinden olan, yargı kararına rağmen işine iade edilmeyip mağdur olanların varlığına da dikkat çeken Gürer, “Bunların durumları ne olacak? Haklarındaki yargı kararları lehlerine olmasına rağmen neden işlerine dönememektedirler?” diye sordu. Cezaevlerinde görevli memurların özlük, sosyal ve ekonomik haklarının iyileştirilmesi, Adalet Bakanlığında çalışanların, infaz koruma memurlarının ek 3600 göstergenin verilmesi yönünde taleplerin olduğunu anlatan Gürer, aynı işi yapan, sözleşmeli infaz ve koruma memurlarına kadro düzenlemesi sağlanması, fazla mesai yapılması dâhilinde ücret verilmesi ve yıpranma payının hesaplanmasında yıllık izinlerle beraber diğer resmî tatillerin de eklenerek yıpranma payına eklenmesi gerektiğini belirtti. 

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