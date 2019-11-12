Sosyal patlama işareti olabilir

Geçen hafta İstanbul’un Fatih ilçesinde dört yetişkin kardeş, yaşadıkları evde ölü bulundu.

Ölüm nedeninin siyanür olduğu açıklandı ve intihar şüphesi dile getirildi. Bu olaydan birkaç gün sonra ise Antalya’dan anne, baba ve iki çocuktan oluşan dört kişilik bir ailenin ölüm haberi geldi. Bu olayda da siyanür bulgusuna rastlandı. İki olay da kamuoyunda büyük tartışmaya neden oldu. Ancak bu olayların hangi açılardan tartışılması, ne tür uyarılar içerdiği ve hangi çözümlerin konuşulması gerektiği noktasında önemli fikir ayrılıkları oluştu. Medyanın konuyu ele alış biçimi de eleştirildi. BBC Türkçe’ye konuşan Haliç Üniversitesi öğretim üyesi psikiyatrist Ayhan Akcan da bu tür olayların hem psikiyatri hem de sosyal yönünün birlikte ele alınması gerektiğini savunuyor. Ayhan Akcan bu iki olayın bir sosyal patlama göstergesi olabileceğini söylüyor: “Dünya kaynıyor, Türkiye de kaynayabilir. Çünkü ekonomik problemler var ve insanlarda ciddi çaresizlik var. Geçinemiyorlar. Bu sosyal problemler de insanların ruh sağlığını etkiliyor.” Akcan bu iki olaydaki en büyük ortak özelliklerden birisinin de çaresizlik duygusu olduğunu, buna dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor.