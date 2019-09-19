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19 EYLÜL 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Soylu: 354 bin Suriyeli ülkesine döndü

19 Eylül 2019, Perşembe 16:47
"Güney sınırımızın altındaki hayatı, hem Suriyeliler için hem de kendi iç güvenliğimiz için güvenli hale getirmeye çalışıyoruz" diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yapılan harekatlar sonrası Suriye'ye dönenlerin sayısının 354 bine ulaştığını söyledi.

İçişleri Bakanı Soylu, 19 Eylül Gaziler Gübü sebebiyle Ankara’da bulunan Vilayetler Evi’nde konuştu.

Türklerin gaziliğin kıymetini bilen bir millet olduğunu söyleyen Soylu, "Bu millet, her şeyden önce gazi bir millettir. Gazidir, çünkü zulmün yarasını görmüştür. Dünyanın bütün zalimlerinin toplanıp vatanına, bayrağına göz dikmesini görmüştür. Gazidir, çünkü bu millet ihanetin yarasını da görmüştür" dedi.

Soylu, şöyle konuştu:

"Türkiye 8 yıldır, Suriye ve ortadoğu kaynaklı göçü yönetmektedir. Ancak 8 yıldır sadece gelen gideni ağırlamakla iktifa ediyor değildir. Güney sınırımızın altında hem Suriyeliler için, hem de kendi iç güvenliğimiz için güvenli hale getirmeye çalışıyoruz. Rakamlar her şeyi anlatıyor. O bölge normalleştiği oranda hem bizim ülkemizdeki terör faaliyetleri azalıyor, hem de göç, tersine dönmeye başlıyor. Zeytindalı ve Fırat Kalkanı harekatları sonrasında, harekat bölgesine geri dönüşler, bugün itibarıyla 354 bin sayısına ulaşmıştır. PKK’n'n içerideki eleman sayısı 600’ün altına gerilemiştir. Biz sadece 19 Eylül Gaziler için burada değiliz sizden ders almak için buradayız. Bu topraklarda alınabilecek en büyük dersi sizler veriyorsunuz."

AA

Etiketler: Türkiye, Suriye, Süleyman Soylu
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