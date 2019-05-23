SP'li Ali Aktaş: Yıldırım'a oy yok

Saadet Partili Ali Aktaş'tan, 'Saadet Partili kardeşlerimin bana oy vereceğine inanıyorum' diyen Binali Yıldırım'a sert cevap: Saadet Partililer satılık değil.

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın, "Saadet Partili kardeşlerimin bana oy vereceğine inanıyorum" sözlerine 31 Mart'ta Saadet Partisi'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ali Aktaş'tan sert tepki geldi. "Saadet Partililer satılık değil" diyen Aktaş, "31 Mart'tan önce hain dediğiniz insanlar size asla oy vermeyecek" ifadelerini kullandı.

Binali Yıldırım, katıldığı bir televizyon programında, "Ben Saadet Partisi'ne oy veren kardeşlerimizden tekrarlanacak seçimlerde bana büyük oranda oy vereceklerini düşünüyorum. Rahmetli Erbakan hocamız Teknik Üniversite'den benim hocamdı. Ondan çok şey öğrendim. Erbakan hoca hayatı boyunca milli ve yerli vurgusu yaparak siyasi ömrünü tamamlamıştır. Türkiye'nin özgün savunma sanayinin olması gerektiğini söylemiştir. Hayatı boyunca da hep partisinin kapatılmasına karşı mücadele etmiş bir insandır. Vesayete karşı onurlu bir duruş ortaya koymuştur. Büyük bir liderdir, Allah mekanını cennet eylesin. Beni gençlik yıllarından beri çok etkileyen bir liderdir. Onun takip ettiği yolu, onun sağlığında kısmen de olarak gördüğü bir çok şeyi onun öğrencileri olarak Recep Tayyip Erdoğan ve biz gerçekleştirdik" demişti.

Yıldırım Twitter hesabından da "Saadet Partisi'ne oy veren kardeşlerimizin tekrarlanacak seçimde bana oy vereceklerini düşünüyorum. Çünkü Erbakan Hoca hayatı boyunca millî ve yerli vurgusu yaparak siyasi ömrünü tamamlamıştır. Türkiye’nin özgün savunma sanayisinin olması gerektiğini söylemiştir" şeklinde bir mesaj paylaşmıştı.