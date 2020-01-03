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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 OCAK 2020 CUMA - YIL: 50

Suriye'den ders almadık mı?

03 Ocak 2020, Cuma 01:58
9 YILDIR DEVAM EDEN İÇ SAVAŞIN MAHVETTİĞİ SURİYE’DE YAŞANANLARDAN SONRA, AYNI DURUMUN LİBYA’DA DA TEKRARINA YOL AÇACAK POLİTİKALARDAN KAÇINILMALI.

Tuzak ve bataklık

İYİParti Sözcüsü Ağıralioğlu: “Ucu açık, nereye varacağı belli olmaz bir çatışmada asker gönderme ihtimalini yönetmeye çalışıyoruz. Hükümeti bu mevzuda tuzaklanıyor görüyoruz. Hükümet sanki bir bataklığa çekiliyor gibi."

Saldırı tehlikesi

“ ‘GÖNDERECEĞİMİZ bir muharip birliği olacaksa, orada çatışan taraflardan Hafter'in saldırısına konu olması tehlikesi var mı?’ diye sorduk, ‘Var’ dendi. Peki ne zaman bitebilir diye bir öngörünüz var mı?’ dedik.”

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Suriye’den ders almadık mı?

İyi Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, Libya Tezkeresi ile ilgili yaptığı açıklamada “Suriye 9. yılına giriyor. Nereye varacağı belli olmaz bir çatışmada Türk askerlerini bu kadar rahat gönderebilme ihtimalini yönetmeye çalışıyoruz. Hükûmet sanki bir bataklığa çekiliyor gibi” dedi.

İyi Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, Libya Tezkeresi’nin Meclis’te görüşülmesinden önce konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. T24’ün haberine göre, Ağıralioğlu, hükümetin Ortadoğu’da yaptığı hiçbir siyasî tercihinin doğru olmadığını ifade ederek, “Bu mevzuda bizim kararımızı ilk elde zor hale getiren şey şu; milletin çocuklarının üzerinden bir kahramanlık çıkarmaya teşebbüs ediyoruz. Çok ince eleyip sık dokumamız lâzım. Bu meselede devletimizin menfaatlerini endişeleri hep konuşacağız, ama bizi tereddüte düşüren şeylerin başında buraya ‘evet’ demek ‘hayır’ demek tercihleri içerisinde vicdanımızı hiç elden bırakmamamız lâzım. Nihayet Türk askerimizi kara sınırımızın olmadığı bir iç çatışmaya göndereceğiz. Alacağımız kararların bize ödeteceği bedellerin millet ve kendi vicdanımızda da izahını yapabilmemiz lâzım. Kara sınırımızın olmadığı, hükûmetin siyasî sicilinin Orta Doğu politikalarıyla ilgili bozuk olması, daha önce Orta Doğu ile ilgili hiçbir siyasî tercihimizin isabetli olamaması ve bu hataları kapatmak için bir sürü askeri operasyon yapmamız tereddütlerimizi daha da büyütüyor” ifadelerini kullandı.

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20 ARALIK 2019 YENİ ASYA 1. SAYFA

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Hükümet tuzağa çekiliyor

“‘Saldırı ihtimali var mı?’ diye sorduk. “Mümkün” dendi” diyen Ağıralioğlu şöyle devam etti: “Bizim oraya gönderdiğimiz birlik eğitim birliği değil, muharip birliği olacaksa, bu birlik orada çatışan taraflardan Hafter’in direkt saldırısına konu olması tehlikesi var mı? diye sorduk, “Var” dendi. “Peki ne zaman bitebilir diye bir ön görünüz var mı?” dedik. Suriye 9. yılına giriyor. Burada ucu açık nereye varacağı belli olmaz bir çatışmada Türk askerlerini bu kadar rahat gönderebilme ihtimalini yönetmeye çalışıyoruz. Bunun üstüne ciddî cümleler kuracaksak bu cümlelerin arkasına vicdanımızla durabilecek bir çerçeve çizmeye çalışıyoruz. Hükûmeti bu mevzu üzerinden tuzaklanıyor görüyoruz. Hükûmet sanki bir bataklığa çekiliyor gibi. Uluslar arası meşrûiyeti olan bir hükûmete destek veriyoruz ama Uluslar arası meşrûiyete dayalı hükümetin dünyada sadece sahibi bizmişiz gibi davranıyoruz. Çünkü hiç kimseden ses çıkmıyor. Mademki meşrûiyeti var, Kaddafi’nin de vardı. Bunlar hep tereddüt sebebi. Esas tereddütlerimizden biri şu; Amerika ile Rusya’nın bu tozun dumanın arasında gizlice anlaşabilme alanlarını fark ediyoruz. Mesela Suriye’de biz mutabakat sağladığımızı sandığımız yerlerde devletimizin hilâfına işler oluyor. Mutabakatımız oldu Soçi, gittik görüştük, ne oldu? İdlib’de üstümüze yığınla insanlar geldi.”

 

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Hafter’in saldırıları okul kapattırdı

Libya’Nın başşehri Trablus’taki Ayn Zara Belediye Başkanı Abdulvahid el-Beluk, belediyenin sorumluluk alanındaki okullarda eğitimin askıya alınması talimatı verdi. Beluk, ilgili birimlere gönderdiği yazılı talimatta, çatışmaların öğrenci ve öğretmenlerin can güvenliğini tehlikeye attığını ifade ederek, belediye sınırları içindeki okulların tamamında eğitimin süresiz askıya alınmasını istedi. Aynı gerekçeyle 19 Aralık 2019’da da başşehir Trablus’un güneyindeki Ebu Selim bölgesindeki okullarda eğitime ara verilmişti. Libya’nın doğusundaki silâhlı güçlerin lideri darbeci General Halife Hafter, başşehir Trablus’u ele geçirmek için 4 Nisan’da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslar carası meşrûiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri, karşı operasyon başlatmıştı. Libya - aa

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