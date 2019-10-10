Suriye Dışişleri Bakanlığı, Barış Pınarı harekatını kınadı

Suriye Dışişleri'nden üst düzey bir yetkili, Türkiye'nin ülkenin kuzeyine başlattığı operasyonu kınarken, operasyonun BMGK kararlarını ihlal ettiğini söyledi.

Suriye Dışişleri'nden yapılan açıklamada, "Suriye, Türk rejiminin düşmanca niyetini ve Suriye sınırındaki askeri güçlenmesini şiddetli bir şekilde kınarken, operasyonun uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulamaktadır. Türk saldırganlığına karşı tüm meşru yollarla karşı koyulacağını yineledi" ifadelerine yer verildi. Ülkenin resmi haber ajansı SANA’ya konuşan Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, operasyonun Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettiğini aktardı. Suriye Dışişleri'nin yetkili, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Erdoğan rejiminin saldırganlığı, Suriye Arap Cumhuriyeti topraklarındaki genişleme hedeflerini açıkça göstermekte. Bu operasyon hiçbir bahaneyle haklı çıkarılamaz. Türk rejiminin Adana mutabakatını görmezden gelmesi, sınır güvenliğiyle ilgili endişelerin yalan olduğunu gösteriyor. Aksi durumda sınır güvenliği eylemleri gerçekleştirilebilirdi."

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