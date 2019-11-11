Suriye’nin inşasında onlara yer yok

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Türkiye’nin harekâtından sonra ülkenin kuzeydoğusunda ortaya çıkan yeni denkleme ilişkin değerlendirmesinde PYD’yi eleştirdi.

Suriyeli Kürtlerin büyük çoğunluğunun hükümetle iyi ilişkileri olduğunu savunan Esad, PYD’ye ABD’yle işbirliği yaptığı gerekçesiyle tepki gösterdi. Gazete Duvar’ın haberine göre, Suriye Devlet Başkanı, ülkesinin uluslararası yaptırımlara rağmen yeniden inşası için yeterli insan kaynağına sahip olduğunu belirterek, “Dolayısıyla ambargodan endişe duymuyorum fakat yeniden inşada Çin, Rusya ve İran gibi dost ülkelerin önceliği olacak” dedi. Esad, yeniden inşada rol almak isteyebilecek AB ülkelerine izin verilip verilmeyeceği yönündeki soruya, “Suriye’ye karşı duran hiçbir ülkenin bu yeniden inşanın parçası olmasına izin verilmeyecek” yanıtını verdi.

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