"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 KASIM 2019 SALI - YIL: 50

Suriye’nin inşasında onlara yer yok

11 Kasım 2019, Pazartesi 16:00
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Türkiye’nin harekâtından sonra ülkenin kuzeydoğusunda ortaya çıkan yeni denkleme ilişkin değerlendirmesinde PYD’yi eleştirdi.

Suriyeli Kürtlerin büyük çoğunluğunun hükümetle iyi ilişkileri olduğunu savunan Esad, PYD’ye ABD’yle işbirliği yaptığı gerekçesiyle tepki gösterdi. Gazete Duvar’ın haberine göre, Suriye Devlet Başkanı, ülkesinin uluslararası yaptırımlara rağmen yeniden inşası için yeterli insan kaynağına sahip olduğunu belirterek, “Dolayısıyla ambargodan endişe duymuyorum fakat yeniden inşada Çin, Rusya ve İran gibi dost ülkelerin önceliği olacak” dedi. Esad, yeniden inşada rol almak isteyebilecek AB ülkelerine izin verilip verilmeyeceği yönündeki soruya, “Suriye’ye karşı duran hiçbir ülkenin bu yeniden inşanın parçası olmasına izin verilmeyecek” yanıtını verdi.

Okunma Sayısı: 120
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bediüzzaman istibdata karşı dik durdu

    Fitne, aileleri de böldü

    Hüseyin Filiz’i rahmetle anıyoruz

    Korku, hâkimleri vicdandan koparıyor

    Paris'te protesto: Sorun Müslümanlar değil, İslam karşıtları

    Hükümet kurmak daha da zorlaştı: İspanya'da seçim sonuçları ne diyor?

    Merkel: Hiç kimse kendisini aşağılanmış veya dışlanmış hissetmemeli

    Rus uzay üssü inşaatındaki büyük yolsuzluk ile ilgili açıklama

    'Geri adım atmamızı ummak beyhudedir'

    Erdoğan'ın ABD ziyaretinde hangi konular gündeme gelecek?

    Merkür'ün Güneş'in önünden geçişini TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi de yayınladı

    Boğaziçi imara açılacak mı?

    Sıra Murat Dağı’nda mı?

    Kaçak yapılara dijital takip geliyor

    81 ilde eş zamanlı fidan dikme heyecanı

    Hong Kong polisi gerçek mermi kullandı

    İB: Yabancı terörist savaşçılar ülkelerine gönderilmeye başlandı

    13 Aralık'a kadar devam edecek: Hac ön kayıtları başladı

    ABD'den teröristlerle petrol devriyesi

    Yeni sistem huzur getirmedi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Millî irade, Kemalizm ve AKP
    Faruk ÇAKIR

    Acı itiraf
    Genel

    Fitne, aileleri de böldü
    M. Latif SALİHOĞLU

    “Dindar Atatürkçü” ezikliği
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Korku, hâkimleri vicdandan koparıyor
    Ahmet BATTAL

    Kemalince duyuş, duruş, görüş, gösteriş...
    Cevher İLHAN

    AKP iktidarında “Atatürkçülüğün ikamesi”-1
    Süleyman KÖSMENE

    Nasaraların saliplerini kim kıracak?
    Genel

    Paris'te protesto: Sorun Müslümanlar değil, İslam karşıtları

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.