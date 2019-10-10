Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor

Barış Pınarı Harekatı için çeşitli birliklerden gönderilen ZMA yüklü tırlar Kilis'e ulaştı.

Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Kilis'e geldi. Barış Pınarı Harekatı kapsamında kullanılmak üzere Türkiye'nin farklı bölgelerindeki birliklerden gönderilen zırhlı muharebe aracı (ZMA) yüklü tır konvoyu, kente ulaştı. Geniş güvenlik önlemleri altında kent merkezinden geçerek Elbeyli ilçesi istikametine giden konvoyun, birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi. AA

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