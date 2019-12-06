Suriyeliler güvenli bölgeyi istemiyor

Türk-İş Genel Kurulu’nda Suriyelilerle ilgili araştırmanın sunumu yapıldı.

“Güvenli bölge kurulursa ülkenize döner misiniz?” sorusunu Suriyelilerin yüzde 44’ü “Hayır, dönmem,”, yüzde 30’u ise “Belki dönerim” diye cevapladı. gazeteduvar’ın haberine göre, A&G Araştırma’nın sahibi Adil Gür, Türk-İş Genel Kurulu’nda Türkiye’de yaşayan Suriyelilerle ilgili bir sunum yaptı. Suriye’den Türkiye’ye göç eden kişilerle yapılan araştırma sonucunu açıklayan Gür, “Ülkenize yeniden dönmeyi düşünüyor musunuz?” sorusuna yüzde 40 ile “Dönmek istemiyorum” cevabının geldiğini belirtti. Gür sunumunu yaparken “Sokaktaki vatandaş bu kadar memnun değil” dedi. Ülkesine yeniden dönmeyi düşünen Suriyeli sayısı 4’te 1. “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık verirse Türkiye’de kalır mısınız” sorusuna ise yüzde 44’ü “Kalırım” diyor. Buna karşın yüzde 23’ü ise bu soruyu “Ne olursa olsun ben ülkeme dönmek istiyorum” diye cevapladı. “Avrupa’ya ya da başka ülkeye gider misiniz?” sorusuna büyük çoğunluk “Hayır, gitmem” cevabı verdi.