Susarak sorunlar çözülmez

Ülkenin sorunlarından bazılarının ısrarla yapılan yanlışlardan kaynaklandığını belirten AKP’li Selçuk Özdağ, “Gelin bunları düzeltelim. Hadi sustuk diyelim hangi sorunumuz çözülecek?” Dedi.

Eski AKP Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunarak AKP’lilere çağrı yaptı. Yapılan yanlışların konuşarak çözülebileceğini belirten Özdağ, “Ben diyorum ki bu ülkenin büyük sorunları var, bazıları bizim ısrarla sürdürdüğümüz yanlışlardan kaynaklanıyor. Gelin bunları düzeltelim diyorum. Bundan alınmaya, gocunmaya gerek var mı? Hadi sustuk diyelim hangi sorunumuz çözülecek? Bugün hukuku tanımaz ve ona uymazsak yarın kimse bizim hukukumuzu da tanımaz” diye yazdı. “Allah’ın birliği, Peygamberin risaleti dışında her şey eleştirilebilir. Lâkin bizde eleştiri hiç hoş karşılanmaz” diyen Özdağ, “Eleştiren hemen linç kampanyalarının muhatabı edilir. Çıkarcılık, menfaatperestlikle suçlanır. Sözü değersizleştirilmeye çalışılır. Halbuki doğru olan niyet okumak yerine bu eleştirilere kulak vermek doğrusunu yanlışından tefrik ederek yararlanmaya çalışmaktır. Aynı eleştiriler bana da yöneltildi” ifadelerini kullandı.

Cezaevlerinde tek tip kıyafete de karşı çıktım

Özdağ’ın açıklamaları şöyle; “Beni dikkatle takip edenler milletvekili olduğum dönemlerde çözüm sürecinin yanlış başladığı ve sürdüğü, tarihin bir kavga ve çekişme aracı yapılmaması, yargının bağımsız olması, toplumu ayrıştıran bir dilin kullanılmaması, FETÖ ile mücadelede örgütle cemaatin ayrılması, dinî sebeplerle bu yapıya kapılanlarla nihaî hedefini bilerek gidenlerin tefrik edilmesi, cezaevlerinde tek tip kıyafet uygulamasından vazgeçilmesi, tek adam düzeninin demokrasiyi ve kurumlarını tahrip edip aşındıracağı, gibi konularda çoğunluktan farklı görüşler dile getirdiğim görülecektir. (…) Bu eleştirilerin bir yere zarar vermekle alâkası olmadığı gibi nefsimle ilgili bir veçhesi de yoktur. Siyasetin bu kadar seviye kaybetmesinin sebebi herkesin nefsi için susmayı tercih etmesidir. Eğer herkes düşündüğünü söyleyebilse çıkar için susmayı tercih etmese bugün siyasetin kalitesi, seviyesi farklı bir noktada olabilirdi.

Partiler, liderler her zaman haklı değildir

Kırk yıl siyaset yapan eser veren, sayısız başarıya imza atan kişiler birilerinin hatırı için rahatlıkla trollerin önüne atılabiliyor. Bakanlık, başbakanlık yapmış olan insanlar yalan- yanlış şeylerle suçlanabiliyor. Onları susturma mevkiinde olanlar susturmadıklarına göre, demek ki onları konuşturanlar aslında onları susturması gerekenlerdir. Eskiler müsademe-i efkardan barikayı hakikat doğar demişler. Fikirlerin çarpışmasından hakikat şimşeği doğar. Farklılıklardan korkmamalıyız. Partiler, liderler her zaman haklı değildir. Onlar da insandır. İtikatımıza göre Peygamberler dışında kimse ismet sıfatıyla muttasıf değildir. Konuşursak sorunları çözer, konuşmazsak sorunların kanser haline gelmesine göz yummuş oluruz. Susarak, alkışlayarak yanlışlar önlenmez.

Yarın kimse bizim hukukumuzu da tanımaz

Ben diyorum ki bu ülkenin büyük sorunları var, bazıları bizim ısrarla sürdürdüğümüz yanlışlardan kaynaklanıyor. Gelin bunları düzeltelim diyorum. Bundan alınmaya, gocunmaya gerek var mı? Hadi sustuk diyelim hangi sorunumuz çözülecek? Bugün hukuku tanımaz ve ona uymazsak yarın kimse bizim hukukumuzu da tanımaz. Mesele ülkemizin, milletimizin geleceğidir. Ortak hassasiyetimiz bu olursa prob- lemlerimizi rahatlıkla çözeriz. Herkes nefsini merkeze alırsa hiçbir problemi çözemeyiz ki...”