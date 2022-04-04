"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 NİSAN 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Tahiri Mutlu Ağabeyi rahmetle andık

04 Nisan 2022, Pazartesi 00:13
Üstad Bediüzzaman Said Nursi’nin hizmetkâr ve talebelerinden Tahiri Mutlu’yu, vefat yıldönümünde rahmet ve dualarla andık.

Bediüzzaman’ın talebelerinden Tahiri Mutlu, 1900 yılında Isparta’ya bağlı Atabey ilçesinde doğdu. Askerlik çağına gelinceye kadar yıllarını memleketinde geçirdi. Vatanî hizmetini yaptığı sırada Kurtuluş Savaşı verilmekte idi. O da 1920 tarihinden itibaren dört yıl demiryollarında askerlik yaptı. Savaş sonrasında gazilik unvanı ve madalyası aldı. Kendisine gazilik maaşı da bağlandı. Ancak, o bu maaşı almadı. Tahiri Mutlu 1931 yılında ilçesindeki akrabaları vasıtasıyla Risâle-i Nur ile tanıştı. Bu tanışmadan sonra Hafız Zühdü’nün oğlu Eşref ile birlikte Barla’ya giderek Bediüzzaman Hazretlerini ziyaret etti. Bu ziyaret kendisini çok etkiledi. Bunun neticesi olarak Risâle-i Nur hizmetinde yerini almaya başladı. 1942 yılında Ayetü’l-Kübra Risâlesi’nin bastırılması maksadıyla İstanbul’da kırk beş gün kaldı. 

‘Kahraman Tahiri’

İstanbul’da bulunduğu günlerde Sahaflar Çarşısı’na giderek Bediüzzaman’ın eserlerinin olup olmadığını sorardı. Bu sormanın neticesinde İşaratü’l-İ’caz, Hakikat Çekirdekleri ve Lemeat adlı eserlerini bulup aldı. Tahiri Mutlu Bediüzzaman ve diğer talebeleri gibi takibattan nasibini aldı. 1943’te Denizli ve 1948’de Afyon hapishanelerinde yattı. Ayrıca, 1958 yılında Ankara ve 1960’ta Isparta’da da hapis yattı. Talebesine “Kahraman Tahiri” olarak hitap eden Bediüzzaman; “Merhum Lütfi’nin ehemmiyetli varislerinden Abdullah Çavuş, Kahraman Tahiri ile Atabeyi, Nurs karyem hükmüne getirmişler.” (Emirdağ Lâhikası, s. 72) ifadesini kullanmıştır. Ömrünü iman hizmetinde geçiren Tahiri Mutlu 3 Nisan 1977 tarihinde vefat etti. Vasiyetine uyularak Eyüp Sultan Mezarlığı’na defnedildi.

SEDAT SERDAR - YENİ ASYA

Okunma Sayısı: 174
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AYM de mi iftiracı Sayın Bakan?

    BM: 4 milyonu aşkın mülteci Ukrayna'dan komşu ülkelere geçti

    'Kiev bölgesinde 410 sivilin cesedi bulundu'

    İmran Han'ın görevi resmi olarak sona erdi

    Haftanın maçı beraberlikle sonuçlandı

    YSK’dan 3. seçim ihalesi

    Alman Başbakan: Tefekkür dolu bir Ramazan

    Son 24 saatte 38 kişi vefat etti, 9 bin 21 kişinin testi pozitif çıktı

    Zamlar bezdirdi

    Yeni bir müsilaj patlayabilir

    Çiftçi batsın, fakir gitsin istiyorlar

    Zarar kur kriziyle katlandı

    Millet İttifakı: Seçim yasası bize yarar

    ''Gezin'' tavsiyesi tepki topladı: Hangi parayla?

    Kiliseden Ramazan tebriği

    İdlib'deki kamplarda bir zorlu Ramazan daha: "Eti en son geçen yıl yedik''

    Mukabele geleneği Braille alfabesiyle de sürüyor: "Kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum"

    AB Temsilcisi Borrell: Rus kuvvetlerinin neden olduğu vahşet haberleriyle şoke oldum

    Podolyak: Buça'da siviller elleri arkadan bağlanarak katledildi

    'Odessa’da petrol rafinerisi ve akaryakıt deposunu vurduk'

    En Çok Okunanlar

    Genel

    AYM de mi iftiracı Sayın Bakan?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Yaptıklarına bakın
    M. Latif SALİHOĞLU

    Mâ-i Nisan gibi toprağa düşenler (1)
    Ali FERŞADOĞLU

    Risale-i Nur’u okuyanlara çağrı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Hüseyin Şahin

    Her işin başı besmele
    Genel

    BM: 4 milyonu aşkın mülteci Ukrayna'dan komşu ülkelere geçti
    M. Said ZEKİ

    Hakikat bükücüleri ve adalet
    Risale-i Nur'dan

    Oruç, insana acz ve fakrını bildiriyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.