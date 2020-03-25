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25 MART 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Tahliye için iyi bir fırsat

25 Mart 2020, Çarşamba
Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Amor, tutuklu yüzlerce gazeteci, akademisyen, avukat ve insan hakları savunucusunu serbest bırakmanın tam zamanı olduğunu söyledi.

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak koronavirüs ile mücadele konusunda Türkiye ile dayanışma içerisinde olduğunu bildirdi. Sanchez Amor, “Covid-19 ile mücadele ortak bir eylem. İspanya kökenli biri olarak bunun ne tür acılara neden olabileceğini iyi biliyorum. Türk halkı ve gece gündüz çalışan sağlık ekipleri ile dayanışma içinde olduğumu belirtmek istiyorum” ifadelerini kullandı. Amor, “Haberlerde koronavirüs ile mücadele kapsamında Türk hükümetinin cezaevinde bulunan bir çok tutukluya yönelik af getirme planları konuşuluyor. Haksız yere tutuklanan yüzlerce gazeteci, akademisyen, avukat ve insan hakları savunucularını serbest bırakma zamanı” dedi. HDP üyelerinin görevden uzaklaştırılmasına tepki gösteren Nacho Sanchez Amor, “Bu zor zamanlarda bile hükümetin halkın iradesini hiçe sayarak yerel demokrasiyi ihlal etmesi anlaşılır bir durum değil” ifadelerini kullandı.

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