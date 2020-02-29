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29 ŞUBAT 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

'Taliban bu anlaşmayı ihlal etmeyecek'

29 Şubat 2020, Cumartesi 22:03
Taliban Lideri Hibetullah Ahundzade, Taliban'ın ABD ile imzalanan anlaşmayı ihlal etmeyeceğini belirtti.

Taliban Lideri Hibetullah Ahundzade, Taliban'ın ABD ile imzalanan anlaşmayı ihlal etmeyeceğini belirtti.

Ahundzade, yaptığı açıklamada, "ABD ile Taliban arasında imzalanan barış anlaşması metnindeki taahhütler Taliban tarafından ihlal edilmeyecek." dedi.

İslam dininde verdiği sözü yerine getirmemenin caiz olmadığını ifade eden Ahundzade, bu konuda herkesin üzerine düşen sorumluluğu yapması gerektiğini söyledi.

Ahundzade, Taliban'ın sorunların çözümü için dine uygun bir şekilde görüşmeler yapmaya hazır olduğunu kaydetti.

Taliban'ın, Afgan kadın ve erkeklerinin İslam dini çatısı altında tüm hak ve hukuklarını koruyacağını dile getiren Ahundzade, "Geçmişte Taliban ile düşmanlığı ve kaygıları olan herkesi affediyoruz ve onların birlik ve beraberlik içerisinde yaşamalarını istiyoruz." diye konuştu.

Ahundzade, Taliban'ın Afganistan'da eğitim, ticaret ve kalkınma alanlarının bir standarda kavuşması için zemin hazırlayacağının altını çizdi.

Yabancı güçlerin Afganistan'dan çekilmesi ve gelecekte ülkeye herhangi bir müdahalede bulunmamasının büyük bir kazanım olduğunu aktaran Ahundzade, böylece Afganistan halkının işgalden kurtulacağını sözlerine ekledi.

AA

Etiketler: Taliban, anlaşma, ihlal
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