Tantan: Türkiye’yi kim yönetiyor?

Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, saldırıları yorumlarken, “Türkiye’nin ulusal güvenlik siyaseti iç ve dış güvenlik bakımından nedir diye sorguladık mı? Önce bunu sorgulamak lâzım” dedi.

“Türkiye’nin temel alt yapısında iç güvenlik ve istihbarat teşkilatının görev, tanım ve tarifleri incelenmeli” diyen Tantan, “Bu tanımlarda gerek uygulama ve eylem ve gerekse de operasyonel açıdan yasalara dayalı bir çalışmanın özeti mi yoksa şahıslara mı bağlı. Ya da tek kişilik iktidara bağlı bir yönetimin anlayışı mı hâkim. Aslında sorunun cevabı burada” diye konuştu. “Türkiye’yi iktidar mı yoksa başkaları mı yönetiyor belli değil” diyen Tantan şöyle devam etti: “Tabii ülke yönetilirken insanlarda bir taraftan kaybediyor.”

Halk bilinçlendirilmeli

Süreç içerisinde Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) çıkarılan bir sürü yasal alt yapı ve düzenlemeler olduğuna dikkati çeken Tantan, şunları kaydetti: “Özellikle bir resmi devlet gibi gözüken Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi tamamen Tayyip Bey’in emir komutasında yürüyen bir devlet uygulaması var. Ayrıca hem halk tarafından hem de adlî arşivler tarafından bilinen yerel ve genel anlamda kendisini mafya ve kabadayılara benzeten yapılar da var. O yapılarda bir şekilde bulundukları bölgede herkesi tehdit ediyorlar. Benzer olayların yaşanmaması için halkın bilinçlendirilmesi gerekiyor. Halk neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilmiyor. Çünkü gazete ve televizyonlar sürekli, hatta sosyal medyanın büyük bir bölümü halka gerçek bilgileri vermediği gibi zehirleyen ve zihinleri çalan bilgiler ile meşgul ediyor.”