Tarihi yenilgi: Hukuksuzluklar ekonomiyi de berbat edince Tek Adam rejimi kaybetti

SEÇİM SONUÇLARI DIŞ BASINDA “ERDOĞAN’IN TARİHÎ YENİLGİSİ” OLARAK YORUMLANDI; AMA ONUN DA ÖTESİNDE ASIL KAYBEDEN, TEK ADAM REJİMİ.

Hukuksuz uygulamalar

2017’de OHAL ortamında yapılan ve 2018’de yürürlüğe giren anayasa değişikliklerinin getirdiği tek adam rejimindeki hukuksuz, denetimsiz ve keyfî uygulamalar kuvvetler ayrılığını ve yargı bağımsızlığını ortadan kaldırarak hayatın her alanında ağır krizlere yol açtı.

Halk oylarıyla gösterdi

Meclisin de etkisizleştirildiği bu rejimde her konuda olduğu gibi ekonomide de sorumsuz uygulamalar dengeleri iyice bozdu; faiz fırladı; enflasyon, hayat pahalılığı ve işsizlik tırmandı; gelir uçurumu büyüdü; fakirlik derinleşti ve halk bu duruma tepkisini oylarıyla gösterdi.

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Tarihi yenilgi Tek adam rejimi kaybetti

Türkiye’deki yerel seçim sonuçlarını AKP’li Cumhurbaşkanı açısından değerlendiren dış basın, Erdoğan’ın tarihi bir yenilgi aldığına dikkat çekti.

Yerel seçim sonuçları, dış basında AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ağır yenilgisi olarak yorumlandı. Der Spiegel Gazetesi “Erdoğan İstanbul’u geri kazanmak istedi, ama başaramadı” başlığını attı. “Tarihi yenilgi” adını koyan Alman haber sitesi, “Recep Tayyip Erdoğan ile AKP’sinin İstanbul’un yanısıra pek çok yerde kaybettiğine” dikkat çekerek “Seçmenler Türkiye Cumhurbaşkanı’na net mesaj gönderdi” dedi.

Erdoğan köşeye sıkıştı

Artı Gerçek’in haberine göre, Alman basınının amiral gemilerinden Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), “Erdoğan’ın seçim fiyaskosu” başlığını atıp “Türkiye’deki yerel seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın partisi ciddi bir yenilgiye uğradı, CHP, önceki yerel seçimlerden farklı olarak sadece sahil illeri ve metropollerde değil, Erdoğan’ın seçmen tabanı olarak kabul edilen Orta Anadolu’daki bazı muhafazakar illerde de zafere doğru gidiyor. Bazı yerlerde İslamcı parti Yeni Refah da AKP’yi geride bırakıyor. Dolayısıyla yerel seçimler Türkiye’nin siyasi manzarasını alt üst etme potansiyeli taşıyor” dedi. AKP ile aynı seçmen kitlesine hitap eden Yeni Refah’ın lideri Fatih Erbakan’ın emekli maaşlarının artırılması ve İsrail ile ticaretin durdurulması talepleriyle Erdoğan’ı köşeye sıkıştırdığını belirtti.

Zafer gecesi muhalefetin oldu

Fransız haber ajansı AFP, “Erdoğan’ın yenilgisini” duyururken, şu hatırlatmaları yaptı: “Ekrem İmamoğlu’nun 2019’daki şaşırtıcı seçim zaferinden önce İstanbul 25 yıl boyunca AKP’nin ve seleflerinin elindeydi. Erdoğan siyasi kariyerine 1994 yılında Boğaziçi metropolünde belediye başkanı seçilerek başladı. Cumhurbaşkanı, seçim hedefi olarak İstanbul’u geri almayı koymuştu ve eski Çevre Bakanı Murat Kurum’u burada yarışmaya göndermişti. Ayrıca muhalefetin kontrolündeki Ankara ve İzmir’de de AKP’nin zafer kazanmasını umuyordu.” BBC, “Recep Tayyip Erdoğan üçüncü dönem cumhurbaşkanı olduktan bir yıl sonra, büyüdüğü ve belediye başkanı olduğu şehri geri kazanmayı hedef edinmişti. Ancak zafer gecesi muhalefetin oldu” dedi.

Haber Merkezi

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Mitingler yaptım, netice böyle oldu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Genel Merkezi’nde balkon konuşması yaptı.

Erdoğan, 31 Mart Yerel Seçimlerinden umduğu neticeyi alamadığını belirterek, şunları söyledi: “AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak daha öncekiler gibi bu seçim sınavına da yoğun bir şekilde hazırlandık. Seçim takvimi işlemeye başladığı günden itibaren AK Parti kadroları gece, gündüz demeden sahadaydı. Teşkilat mensuplarımız, ittifak ortaklarımız uyum içerisinde olağanüstü bir özveriyle çalıştı, koşturdu, emek verdi. Biz de son 2 aylık dönemde, şahsım 52 farklı şehrimizi ziyaret ettim. Oralarda mitingler yaptım, halkımla bütünleştim, kucaklaştım. Netice böyle oldu.”

Ankara - Anka

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Halk değişim istedi

Britanya merkezli haber ajansı Reuters, “Türkiye’nin yeniden dirilen muhalefeti, önemli yerel seçimlerde Erdoğan’ı devirdi” dedi. Reuters’a konuşan Albright Stonebridge Group’un kıdemli danışmanlarından Hakan Akbaş da “Ekonomi belirleyici etkendi. Türkiye halkı, değişim talep etti ve İmamoğlu artık Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın varsayılan ezeli düşmanıdır” yorumunu yaptı.

Reuters’ın haberinde şu ifadeler yer aldı: “Analistler, Türkiye’yi 20 yılı aşkın süredir yöneten Erdoğan ile AKP’nin, yükselen enflasyon, memnuniyetsiz İslamcı seçmenler ve İstanbul’da İmamoğlu’nun CHP’nin laik tabanının ötesine de hitap etmesi nedeniyle anketlerde tahmin edilenden daha kötü performans gösterdiğini söyledi.” Reuters’e göre Gazze konusunda İsrail’e karşı Erdoğan’dan daha sert duruş sergileyen Yeniden Refah Partisi’ne artan halk desteği de AKP’ye desteği sekteye uğrattı.

Haber Merkezi

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Partilerin oy oranları

Yerel seçimlerde Anadolu Ajansı’na (AA) göre Türkiye çapında oyların yaklaşık yüzde 99,8’i sayıldı. İlk sonuçlara göre yüzde 37’den fazla oy alan CHP, 1977’den bu yana ilk kez bir seçimde ülke çapında birinci parti oldu. Henüz kesin olmayan sonuçlara göre partilerin oy oranları şöyle: CHP % 37,74, AKP % 35,49, Yeniden Refah Partisi % 6,19, DEM Parti % 5,68, MHP % 4,98, İYİ Parti % 3,77, Diğer % 5,90. İl genel meclisi oylarında da CHP’nin önde olduğu görüldü. AA verilerine göre 2019 il genel meclisi seçimlerinde AK Parti yüzde 42.7 oy alırken CHP yüzde 28.6 oy almıştı.MHP’nin oyu yüzde 8.1; İYİ Parti’nin oyu yüzde 7.3; HDP’nin oyu ise yüzde 5.8 idi.

14 büyükşehir ve 21 il CHP’de

CHP 14 büyükşehirde belediye başkanlığını kazanırken AKP 12, DEM Parti 3, Yeniden Refah Partisi ise 1 büyükşehir belediye başkanı çıkardı. MHP ve İYİ Parti adayları hiçbir büyükşehirde ilk sırayı alamadı. İl merkezlerinde CHP 21, AKP 12, MHP 8, DEM Parti 7; Yeniden Refah, BBP ve İYİ Parti ise birer belediye başkanı çıkardı. Kesin olmayan sonuçlara göre partilerin kazandığı ilçe belediye başkanlığı sayısı şöyle oldu: AKP: 344. CHP: 316. MHP: 114. DEM Parti: 58. Yeniden Refah: 38. İYİ Parti: 23. BBP: 13. Cumhur İttifakı’nı oluşturan AKP ve MHP, yerel seçimlerde, kaleleri olarak gösterilen bazı kentlerde geride kaldı. AKP, 2019 yerel seçimlerinde kazandığı, aralarında Adıyaman, Bursa, Kilis, Şanlıurfa ve Yozgat gibi kentlerin de olduğu 4 büyükşehir ve 11 il belediyesinde geride kaldı.