'Tarihin en büyük göç dalgasıyla karşı karşıyayız'

İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye'nin tarihin en büyük göç dalgasıyla karşı karşıya olduğunu belirterek, "Dünyanın en büyük sığınmacı sayısıyla karşı karşıyayız." dedi.

Antalya Sahil Güvenlik Okul Komutanlığını ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, okulun dersliklerini gezdi, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir ve diğer komutanlardan brifing aldı.

Burada öğrencilerle sohbet eden Bakan Soylu, spor salonlarındaki öğrencilerin çalışmalarını izledi. Okulun bahçesine kamkat fidanı dikerek can suyunu veren Soylu, öğrencilerle bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu da dile getirdi.

Kurumu, uluslararası tesis haline getiren öğretim üyeleri ve komutanlara teşekkür eden Süleyman Soylu, şunları kaydetti:

"Sahil Güvenlik Komutanlığımız Türkiye'de huzurumuz, özellikle sahillerimizdeki kolluk güvenliğimiz. Bütün bunlarla ilgili çok önemli görevlerin atına imza atmaktadır. Uyuşturucu kaçakçılığından insan kaçakçılığına, göçmen kaçakçılığına kadar ve sahilimizi, denizlerimizi temiz ve çevreye uygun şekilde muhafaza edilmesine kadar. Aynı zamanda denizlerimizdeki varlıklarımızın korunmasına kadar, avcılığın kurallarına uygun şekilde gerçekleştirilmesine kadar birçok görevi söz konusu. Organize suç çetelerinden kaçakçılıkla mücadeleye kadar önemli görevleri var. Bunları başarıyla gerçekleştirmektedir. Tarihin en büyük göç dalgasıyla dünyanın en büyük sığınmacı sayısıyla karşı karşıyayız. Geri gönderme merkezlerinin kapasiteleri ve şu anda barındırdıkları insan sayısıyla dünyadaki en çok sayıya sahibiz."