Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, tasarruf tedbirleri kapsamında kaldırılan kamudaki servis hizmetinin, yeniden verilmeye devam edileceğini belirterek, konuyla ilgili yazının, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı tarafından ilgili bakanlık ve kurumlara gönderildiğini açıkladı.

Adnan Solmaz - ANKARA Yazgan, yaptığı açıklamada, “İlk günden itibaren söyledik; tasarruf israftan yapılır. Toplu sözleşme kazanımı olan servis hizmeti bir israf değildir. Bunun üzerine bir aylık eylem takvimi gerçekleştirdik. Ve sonunda yanlıştan dönüldü. Sesimizi duyan, mağduriyetin giderilmesi için kamu görevlilerinin yanında olan herkese teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

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