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3 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Tatar: Rum kesimiyle tüm geçiş kapıları 4 Haziran'da açılacak

02 Haziran 2021, Çarşamba 21:52
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yaptığı yazılı açıklamada, Mart 2021'de yaptıkları öneriyle başlayan sürecin bugün sonuçlandığını belirtti.

Tatar, "Yoğun uğraşlar sonucunda, Kıbrıs Rum tarafı ile tüm geçiş kapılarının operasyonel hale gelmesi için anlaşmaya varılmıştır. Tüm geçiş kapıları, yani 9 kapı birden, 4 Haziran 2021 Cuma günü uzun bir aradan sonra faaliyete geçecektir." ifadelerini kullandı.

Özellikle Lokmacı Kapısı'nın Şubat 2020'den bu yana kapalı olmasından dolayı bölge esnafı başta olmak üzere, çekilen zorlukları Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB) ve ilgili uluslararası taraflar nezdinde sürekli çağrı ve girişimler yaparak anlattıklarını kaydeden Tatar, aldıkları inisiyatifle marttan bu yana yürüttükleri çalışmaların olumlu sonuç verdiğini belirtti.

Tatar, Rum lider Nikos Anastasiadis ile tüm kapıların açılması konusunda anlaştıklarını vurgulayarak bu kapsamda, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin Kıbrıs Rum tarafındaki salgın sürecini ve yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiğini ve sürekli olarak raporladığını hatırlattı.

Kıbrıs Rum tarafında vakaların artmasıyla yakın zamanda yeniden bir kapanma yaşandığına dikkati çeken Tatar "10 Mayıs'tan itibaren yeniden açılım yaşanan Güney Kıbrıs'ta vakaların ciddi şekilde azaldığı ve 'turuncu' diye tabir edilen seviyeye gerilediği yine Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitemiz tarafından raporlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Tatar, 4 Haziran'dan itibaren, KKTC'den Rum kesimine, Rum kesiminden KKTC'ye geçişlerde 7 gün geçerli negatif PCR test sonucunun yeterli olacağını, bu uygulamanın sadece Kıbrıslı Türk ve Rumlar için değil, aynı zamanda üçüncü ülke vatandaşları için de geçerli olacağını duyurdu.

"Bizler, iş birliği kanallarını sürekli olarak açık tutmaya devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Tatar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ülkesel hazırlıklar bağlamında, Başbakan Ersan Saner'in talimatlarıyla tüm kapıların cuma günü eksiksiz şekilde faaliyete geçmesine yönelik çalışmalar da halihazırda başlatılmıştır. İnanıyorum ki, bu gelişme iki taraf için de pandeminin sebep verdiği ekonomik zorlukların aşılmasına yardımcı olacaktır. Kıbrıs Türk tarafı olarak bizler, bu ve buna benzer iş birliği kanallarını sürekli olarak açık tuttuk ve tutmaya devam edeceğiz. Bizim ilkemiz, diplomasi ve iyi niyetle, eğer irade varsa, Kıbrıslı Rum muhataplarımızla iki tarafın çıkarına olacak bir çok alanda iş birliği yapmaktır. Bu gelişmenin, Kıbrıs Türk ve Rum halkına hayırlı olmasını diler, hem Ada'mıza hem de bölgemize refah ve istikrar getirecek, karşılıklı saygıya dayalı süreçlerin devam etmesini temenni ederim."

AA

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