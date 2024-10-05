TBMM’de partilerin yeni oturma planı

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde grubu bulunan siyasi partilerin oturma planı değişiyor. Yeni düzenleme iki partiyi etkileyecek.

İçtüzüğe göre Meclis Genel Kurulu’ndaki oturma düzeni milletvekili sayısı en az olan siyasi parti grubundan en fazla olan gruba göre sıralanıyor. Ancak geçtiğimiz yıl oturma planı belirlendikten sonra SAADET – Gelecek Grubu kurulunca düzen değişti. Uzun süre ön sıralarda yer verilmeyen SAADET-Gelecek grubunun sorununu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli çözdü. Bahçeli’nin MHP Grubunun bir sırasından feragat etmesiyle SAADET-Gelecek grubu da ön sıralarda temsil edildi.

SAADET-GELECEK VE İYİ PARTİ AYNI YERDE

Yeni yasama yılında oturma düzeninin iç tüzüğe uygun hale getirilmesi kararlaştırıldı. Buna göre milletvekili sayısı en az olan siyasi parti grubu Saddet – Gelecek Partisi milletvekilleri, şu anda MHP milletvekillerinin oturduğu Genel Kurul’un en son sıralarında oturacak. Gerçekleşen istifalar sonrası milletvekili sayısı düşen İYİ Parti, SAADET – Gelecek Grubunun yanında yer alacak. Genel Kurul sıralarında İYİ Parti’den sonra sırasıyla MHP, DEM Parti, CHP ve AK Parti yer alacak.

