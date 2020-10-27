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28 EKİM 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

TBMM'den Macron'a 'telin ve teşhir' kararı

27 Ekim 2020, Salı 19:00
TBMM Genel Kurulunda, Meclis Başkanlığının Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam karşıtı açıklamalarının telin edilmesine ilişkin tezkeresi kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un imzasını taşıyan tezkere okunarak kabul edildi.

Meclis Başkanvekili Celal Adan'ın okuduğu tezkerede, "Siyasi amaçlarına ulaşmak, iktidarlarını tahkim etmek ve dahil oldukları çatışmalara taraftar toplamak başta olmak üzere çeşitli bahanelerle inançlar ve toplumlar arasında yıkıcı ihtilaflara yol açabilecek söylemlere başvuran, düşmanlık doğuran eylemlere tevessül eden herkes, sadece temsil iddiasında oldukları kitleleri değil, bütün insanlığı derinden etkileyecek bir cürüm işlemektedirler." ifadesine yer verildi.

Son dönemlerde bu türden hastalıklı bir söylemin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un beyanlarında ve icraatlarında tezahür ettiğinin vurgulandığı tezkerede, şunlar kaydedildi:

"Mezkur zat, ifade hürriyetini desteklemek kisvesine bürüdüğü pervasız eylemleriyle küresel sonuçları her inançtan insanı derinden ve olumsuz etkileyebilecek bir çatışmayı, yarılmayı tetiklemektedir.

Son günlerde Fransa'da yaşanan ve hepimizi, tüm insanlığı derinden üzen aşağılık terör eylemlerinin ve yine gerek Avrupa gerek dünya ölçeğinde tüm din, dil ve ırk mensuplarının yakın işbirliğini zorunlu kılan terörle mücadelenin söz konusu söylem ve icraatları haklı kılmayacağı açıktır. Dünya üzerinde milyarlarca mensubu bulunan bir dinin ve o dine inananların nefret söylemlerine ve ayrımcılığa maruz bırakılmasının doğuracağı sonuçlar, maalesef aşağılık terör eylemlerini planlayan ve icra eden kirli zihinlerin ulaşmak istediği sonuçlardan farklı olmayacaktır. 

Üzerinde ciddiyetle durulması gereken husus; demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü ve çoğulculuk retoriğinin ırkçılık ve İslam karşıtlığına dönüşmesine yol açan zehirli iklimin tekil örnekler olmaktan çıkıp devlet başkanları ve bir kısım siyasetçiler aracılığıyla meşruiyet ve yaygınlık kazanmasıdır."

Macron'un tavırlarına karşı herkesin sağduyuya çağrıldığı tezkerede, şunlar kaydedildi:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerin temsilcileri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İslam’a, Onun Aziz Peygamberi Hz. Muhammed’e (asm) ve Müslümanlar'a yönelik kışkırtıcı, saygısız ve tehlikeli söylemini şiddetle telin ve teşhir ediyor; dünyanın sağduyu sahibi kanaat önderlerini, siyasetçilerini, düşünürlerini, sanatkarlarını ve toplumsal kesimlerini bu çirkin tavırlar karşısında sağduyudan ve barıştan yana tavır almaya davet ediyoruz." 

AA

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