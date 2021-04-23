TBMM işlevsiz hâle getirildi

İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Yardımcısı Fatih Demirkol, “Maalesef günümüzde getirilen ucube bir yönetim biçimi ile Gazi Meclisimiz işlevsiz hale getirilmiştir” dedi.

İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Yardımcısı Fatih Demirkol, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yazılı açıklama yaptı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Kurtuluş Savaşını, Millî Mücadeleyi yönettiğini, bu açıdan Gazi Meclis unvanını aldığını aktaran Fatih Demirkol, “Maalesef günümüzde getirilen ucube bir yönetim biçimi ile Gazi Meclisimiz işlevsiz hale getirilmiştir. Bakanlıkların açılması, kapatılması gibi hassas konular bile TBMM’de ele alınmaz olmuştur. Bir sabah kalktığınızda bazı bakanlıklar kapanmış, bazı bakanlıklar açılmış olarak görüyorsunuz. Bu bakanlıklara da birer memur atandığına şahitlik ediyorsunuz. Ülkenin en elzem konuları bile maalesef bir kişinin inisiyatifine kaldı. Bu millî iradenin nasıl gasp edildiğinin en net izahıdır” ifadelerini kullandı.

Gençler gelecek kaygısı yaşıyor

Ülkedeki işsizlik, despot yönetim tarzı ve ipe sapa gelmeyen hainlik/beka tartışmaları sebebiyle gençlerin gelecek kaygısına düştüğünü belirten Fatih Demirkol, “Bu ülkenin her vatan evlâdı ülkesini, vatanını, bayrağını sevmektedir. Hatta bu noktada canını vermekten bile geri durmamaktadır. Fakat görüyoruz ki, iktidarın kendisinden başka herkesi yok sayması, hain ilân etmesi, eleştirilere bile en sert uygulamaları devreye sokması (Bu ülkede yaşanmaz) fikrini bir ur gibi bünyemize sokmuştur. Bu çok üzücü bir durumdur (…) Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Bugün de söz veriyoruz, gençlerimize, çocuklarımıza, ülkemize İYİ bir gelecek kurmak için var gücümüzle çalışacağız. Ötekileştirmeyeceğiz, çözüm üreteceğiz” diyerek açıklamasını tamamladı.