"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 KASIM 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

‘Tedbir almazsak kıtlık yaşayacağız’

29 Kasım 2019, Cuma 18:00
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde düzenlenen Türkiye 2023 Zirvesi’ne katıldı.

Sputnik’in haberine göre, Kurum tedbir alınmazsa Türkiye’de su kıtlığı yaşanacağına dikkat çekerek şunları söyledi: “Enerjinin çok önemli olduğu, suyun önümüzdeki süreçte çok değerli olduğu zamanda biz de enerji verimli, sıfır atık uyumlu ve akıllı teknolojiler ile donatılmış yapılar inşa etmeye çalışıyoruz. Su kaynaklarımızı çok verimli kullanarak, arıtmalarımızdan elde ettiğimiz geri dönüşüm ile kullanma oranlarımızı yüzde 1’den 5’e çıkarmamız gerekiyor. Şu an itibari ile baktığınızda kişi başına 1500 metre küp su kullanan bir ülkeyiz ve su fakiriyiz bu anlamda. 2030 yılı versiyonuna baktığımızda istatistiklere göre 1200 metreküpe kullanma suyu oranımız düşecek, düşmek zorunda kalacak ki eğer tedbir almazsak su kıtlığı yaşayamaya başlayacağız. 2050’li yıllarda dünyada su savaşlarının çıkacağı bile öngörülüyor.”

AA

Okunma Sayısı: 126
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bu zulme sessiz kalamazsınız

    Sistem tıkandı

    Hatay’daki eğitim etkilendi

    Bu rakamlarla mı büyüyoruz?

    Gel, oku, dinle

    AYM’den OHAL kararı

    Skandalı itiraf etti

    Cuma hutbesi hakkında

    Demokrat Parti’den Türkiye Demokrasiye Geçiyor etkinliği

    İlhan Omar’a çirkin itham

    Trajedinin fotoğrafı...

    Ceren Damar Şenel davasında son durum?

    O yazı hepimizin evine yazıldı

    Sağlık Bakanlığınca 17689 sözleşmeli sağlık personeli alacak

    MEB'in 5 yıllık yol haritasında neler var?

    Ara tatiller için öğretmenlere ek ders ücreti ödenecek

    EURO 2020'de kura çekimi heyecanı

    Necef'te 18 kişi öldü, 350 kişi yaralandı

    Siyanür satışı yasaklandı

    Resmi Gazete'de yayınlandı: 16 ülkeye yeni büyükelçi atandı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Bu zulme sessiz kalamazsınız
    Genel

    Skandalı itiraf etti
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Çıkış demokrasi ittifakında
    Genel

    AYM’den OHAL kararı
    Genel

    Sistem tıkandı
    Ahmet BATTAL

    Anayasayı ihlâl suç mudur?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Ali KAYA

    Cuma hutbesi hakkında
    Ali HAKKOYMAZ

    Ceket
    Yasemin YAŞAR

    Kişilikli doktorlar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.