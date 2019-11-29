‘Tedbir almazsak kıtlık yaşayacağız’

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde düzenlenen Türkiye 2023 Zirvesi’ne katıldı.

Sputnik’in haberine göre, Kurum tedbir alınmazsa Türkiye’de su kıtlığı yaşanacağına dikkat çekerek şunları söyledi: “Enerjinin çok önemli olduğu, suyun önümüzdeki süreçte çok değerli olduğu zamanda biz de enerji verimli, sıfır atık uyumlu ve akıllı teknolojiler ile donatılmış yapılar inşa etmeye çalışıyoruz. Su kaynaklarımızı çok verimli kullanarak, arıtmalarımızdan elde ettiğimiz geri dönüşüm ile kullanma oranlarımızı yüzde 1’den 5’e çıkarmamız gerekiyor. Şu an itibari ile baktığınızda kişi başına 1500 metre küp su kullanan bir ülkeyiz ve su fakiriyiz bu anlamda. 2030 yılı versiyonuna baktığımızda istatistiklere göre 1200 metreküpe kullanma suyu oranımız düşecek, düşmek zorunda kalacak ki eğer tedbir almazsak su kıtlığı yaşayamaya başlayacağız. 2050’li yıllarda dünyada su savaşlarının çıkacağı bile öngörülüyor.”